Şehitkamil’de hayaller şekilleniyor

Hayalini kurdukları tasarımlara şekil veren kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine kazandırabiliyor.

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha motive yaşamaları için birçok proje uygulayan Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik ediyor. Kadınların yeni deneyimler yaşamasına zemin oluşturan Şehitkamil Belediyesi, stres ve sıkıntıdan uzak, keyifli anların yaşandığı aile merkezlerinin kapılarını tüm yıl boyunca kadınlar için açık tutuyor. Mefruşat, el sanatları, resim, pasta, kuaförlük, iğne oyası, miyoki takı tasarım, giyim, bilgisayar, İngilizce, açıköğretim, okuma-yazma, çocuk eğitimi gibi birçok alanda eğitim imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, kadınların yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı oluşturmasına da olanak sunuyor.

Çamlıtepe Aile Merkezinde açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar, sağlanan imkanların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Kurs ortamında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getiren kursiyerler, kursta çok keyifli zaman geçirdiklerini kaydetti.

Hayata dair her şeyi yansıtmaya çalışıyoruz"

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Çamlıtepe Aile Merkezi El Sanatları Öğretmeni Şükriye Ateş, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmeleri ve neleri başarabileceklerini kendilerini göstermek için çabaladıklarını söyledi. Şükriye Ateş, “Kursiyerlerimize el sanatları eğitimi veriyoruz. Haftanın 5 günü sabah saatlerinde iğne oyası eğitimi veriyoruz. Ayrıca ev ekonomisine yardım sağlamak için takı tasarımı, tablo, dolgu oyuncakların yapımıyla ilgili de eğitim veriyoruz. Öğlenden sonraları da haftanın 2 günü el sanatı eğitimlerimiz oluyor. Kadınlarımız kendilerini daha güçlü hissetsin, neleri başarabileceklerini görsün diye eğitim veriyoruz. Burada sadece iğne oyası öğretilmiyor. Kursiyerlerimize hayata dair her şeyi yansıtmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımızı yaptığımız el işleriyle yaparak kendimizi motive ediyoruz. Hayalimizdekileri, düşüncelerimizdekileri, etkinliklere döküyoruz. Takılarımızı yapıyoruz. Bazen resim yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Özgüven kazandık"

Ev hanımı kursiyer Serap Umman, kursun kendisine sağladığı faydaları anlattı. Kursta eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Serap Umman, “3 çocuk annesiyim. 3 aydır açılan kursa katılıyorum ve eğitim görüyorum. Hocalarımız bize güzel şeyler öğretti. Yeni arkadaşlıklar edindik. El sanatları eğitimi alırken birçok ürün yaptık. Eşim de bana destek veriyor. Buraya geldikten sonra kendimizi daha iyi hissediyoruz. Özgüven kazandık. Hem çocuklarımız hem ailemiz hem de sevdiklerimiz için yeni şeyler yapıyoruz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çocuğum hasta oluyor bazen ya da başka önemli bir işim oluyor bu yüzden kursa gidemiyorum. Buraya gelemediğim zaman da üzülüyorum. Burada arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.