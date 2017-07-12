Şehitkamil’de hizmetler ilçe sınırlarını aşıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Nurdağı ilçesinde kültür merkezi ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalara başlayan Şehitkamil Belediyesi, 9 bin 700 metrekare arsa üzerinde toplam bin 850 metrekare alana sahip Nurdağı Kültür Merkezi’nin inşaatına başladı. İçerisinde bir adet 500 kişilik salon, bir adet 100 kişilik salon, nikah memurluğu, VİP bölümü, kulis ve sanatçı dinlenme odalarından oluşan Kültür Merkezi’nin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat alanını gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"İhtiyacı olan her ilçeye hizmet sunuyoruz"

Kapsamlı bir kültür merkezinin Nurdağı ilçesine kazandırılacağını dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “AK Parti döneminde belediyecilik anlayışı çok değişti. Her yönüyle sosyal ve kültürel birçok amaca yönelik hizmetler yapılıyor. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz de sadece kendi sınırları içerisinde değil, Gaziantep’in ihtiyacı olan diğer ilçelerde de faaliyetlerini sürdürüyor. Nurdağı ilçemize de çok güzel ve kapsamlı bir kültür merkezi inşa ediyor. Gaziantep’te yaptıkları Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nin biraz daha küçüğü ama aynı kalitede güzel bir tesisi inşallah Nurdağı ilçemize kazandıracak. Burada kültür merkezinin temeli atılmış. İnşallah yıl sonuna doğru da bitecek ve çok amaçlı olarak kullanılacak. Bundan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Kültür merkezinin de şimdiden Nurdağı ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi

" Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdik"

Yapılan hizmete ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Sayın Milletvekilimize ve Sayın Nurdağı İlçe Belediye Başkanımıza bizlere böylesine anlamlı bir hizmeti yapabilme fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Tabi bu bizim tek başımıza almış olduğumuz bir karar değil. Tüm meclis üyelerimizin oy birliği ile almış olduğu karar çerçevesinde bu yatırımı yaptık. Geçtiğimiz dönemde diğer ilçelere vermiş olduğumuz sözleri yerine getirdik. Bir tek Nurdağı ilçesine sözümüz eksik kalmıştı. Sona kalması nedeniyle daha iyi bir proje yapma fırsatı bulduk. Buranın ihtiyacı olan bir projeyi hayata geçirelim dedik. Tabi diğer yerlere yaptığımız taziye evleri var ama Nurdağı Belediyesinin bu şekilde geniş bir toplantı salonu ve nikah salonuna ihtiyacı olduğunu duyunca, hep birlikte proje çalışmasını gerçekleştirdik. İhalesi yapıldı, şuanda inşaat çalışmaları devam ediyor. Emeği geçen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah, yılsonuna kalmadan burayı nitelikli bir şekilde milletimizin hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlanan hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Allah, her ikisinden de razı olsun. Ben böyle bir hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı da hem şahsım hem de ilçe halkım adına memnun oldum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ilçemize kazandırmış olduğu bu hizmetinden dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, inşaat alanında yaptıkları incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.