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22 Aralık 2016 14:07

Şehitkamil’de kar mesaisi

Şehitkamil’de kar mesaisi

22 Aralık 2016 14:07

Gaziantep’in şehitkamil ilçesinde karla mücadele aralıksız sürüyor. Yürütülen kar temizleme çalışmaları, bölge halkının memnuniyetini kazanıyor.
Şehitmail ilçesinde yoğun kar yağışının olumsuz etkisine karşı önceden tedbir alan Şehitkamil Belediyesi, olası sorunlara fırsat vermemek için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre çalışmasını sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesinin yürüttüğü yoğun çalışmalar, ilçe halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
Kara geçit verilmeyecek
Şehitkamil Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla kar yağışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına tüm tedbirlerini daha önceden almıştı. İlçede son 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıklı olan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Karla mücadele çalışmalarında Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler, işbirliği içinde çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne ait 6 adet özel kar küreme, tuzlama robotu, greyder sıyırıcı araç, büyük kepçe yükleyici olmak üzere toplam 29 iş makinesi ve 4 Hızır Ekip ile 600 personel, ilçe genelinde çalışma yürütüyor. Ekipler, kar temizleme çalışmalarında hastaneler, sağlık ocakları, okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelere öncelik veriyor. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için özellikle kent genelinde toplu ulaşım araçlarının kullanıldığı ana arterler sürekli açık tutuluyor.
Ekiplere teşekkür
Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların mahalleliyi ziyadesiyle memnun ettiğini dile getiren Güzelyurt Mahalle Muhtarı Ali Dal, “Şehitkamil Belediyemize bağlı çalışan ekiplerimiz, yoğun kar yağışı nedeniyle bütün sokaklarımızda çalışma yapıyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Allah, kendilerinden razı olsun. Sabah erkenden ekipler mahallemize geldi. Bizim mahalle biraz eğimli olduğu için tehlikeli durumlar olabiliyor. Bu nedenle ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak sıkıntılı durumların yaşanmasının önüne geçti. Ekipler tarafından karla kaplı yollar açılıyor ve açıldıktan sonra da tuzlama çalışması yapılıyor. Çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
"Çalışmalardan çok memnunuz"
Esnaf Zeynel Demir, mahallede yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Zeynel Demir, “Dün sabahtan bu yana ilçemizde yoğun bir kar yağışı oldu. Şehitkamil Belediyemiz, karın yağmaya başladığı ilk andan itibaren çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Mahallemizde şu anda yol açma çalışması, tuzlama çalışması yapılıyor. Ana caddeler, ara sokaklar açılıyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



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