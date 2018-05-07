Şehitkamil’de kullanılmayan kıyafetler kumbaraya

Daha önce E-MÖP ve MÖP projeleriyle çevre kirliliğinin önüne geçen ve vatandaşlar tarafından takdir toplayan Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, yeni bir projeye imza atarak hem geri dönüşüm hem de sıfır atık amacına emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi, "Giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor” sloganıyla başlattığı proje ile kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe atılması yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kumbaralar oluşturdu. Bu kumbaralara atılan elbiseler kullanılacak durumda ise temizlenip belediyenin gıda bankasında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye katkı sağlayacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim tek amacımız burada ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan arasında aracı olmaktır. Bizim imkanlarımızı çok dengeli şekilde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar zengin olursak olalım ama bu ülkenin kaynaklarını dengeli kullanma zorunluluğumuz var” dedi.

"Belirli noktalara kumbara bırakıyoruz”

Belirlenen noktalara tekstil ürünlerinin atılması için kumbara yerleştireceklerini belirten Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak başlattığımız MÖP projesi, ardından E-MÖP projesinden sonra şimdi kullanılmış giysilere yeniden bir şans tanımak adına başlattığımız bir proje var. Özellikle yardımlaşmayı üst noktada tutabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek adına kullanılmış kıyafetler ayakkabılar, kabanlar, tişörtler kullanılmış ne varsa bunları özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu belirli noktalarda kumbaralar bırakarak bunları yeniden hayata kazandırmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

“Gıda Bankamızdan ihtiyaç sahiplerine ulaşacak”

Kumbaraya atılan elbiseleri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydeden Fadıloğlu, “Bizim Gıda Bankamız var. Ancak herkesin bu Gıda Bankamıza gelmesinde problem yaşayacağını düşünerek toplu yaşam alanlarında belirli kumbaralar bırakacağız. Yaklaşık 50 nokta hedefledik, şu anda 8 noktada bu faaliyetleri yapacağız. Kullanılmış kıyafetlerin toplu olarak verilmesi söz konusu ise bizim kullanmış olduğumuz 2414455 no’lu telefondan bize ulaşarak bu kıyafetlerini adreslerinden alıyoruz. Kullanmadıkları kıyafetleri bir poşete koyarak bu kumbaramıza atsınlar, biz de bu kıyafetleri kullanılabilir olanları ayırıp ütüleyip gıda bankamızda ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Kullanılmaz halde olanları da kabul ediyoruz. Bunları çöpe atmak yerine ip olarak dönüştürüp ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Hedef sıfır atık”

Hedeflerinin sıfır atık olduğunu söyleyen Başkan Fadıloğlu, "Bizim amacımız gerçekten Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık projesine adım adım yaklaşabilmek. Gaziantep ve Şehitkamil Belediyesi olarak biz buna en hazır olan illerden birisiyiz. Amacımız daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Gaziantep ve daha yaşanabilir bir Şehitkamil’dir. Bizim tek amacımız burada ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan arasında aracı olmaktır. Bizim imkanlarımızı çok dengeli şekilde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar zengin olursak olalım ama bu ülkenin kaynaklarını dengeli kullanma zorunluluğumuz var" diye konuştu.