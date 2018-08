Şehitkamil’de kuran kursu ödülleri sahiplerini buluyor

Çocukların en büyük motivasyon kaynağı olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Bu yaz Çocuklarla Şehitkamil’de Camiler Cıvıl Cıvıl’ projesi kapsamında Selimiye-2 Aile Merkezi ve Başak Konakları Gençlik Kütüphanesinde kuran kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in öneminden bahseden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kuran kursunu başarıyla tamamlayan ilk 3 öğrenciye çeşitli hediyeler sunacakları müjdesini verdi. Fadıloğlu, Başak Konakları Gençlik Kütüphanesindeki öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Bu yaz Çocuklarla Şehitkamil’de Camiler Cıvıl Cıvıl’ projesi kapsamında, 275 cami kuran kursu, 130 kuran kursu, Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı 27 aile merkezi ile 18 gençlik kütüphanesinden binlerce öğrenci kuran kursuna gelerek, Kur’an-ı Kerim öğrendi.

Çocukları motive etmek adına bu şekilde bir çalışma başlattık

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının çocukları kuran kurslarına yönlendirmek olduğunu söyledi. Kurslara katılımın memnuniyet verici düzeyde olduğunu kaydeden Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak İl Müftülüğümüz ile beraber okullar kapanmadan önce bir organizasyon yapmıştık. İl Müftülüğümüzün vermiş olduğu destekle hocalarımızı Müftülükten aldık. Bu dönem içerisinde 8 haftalık program içerisinde tüm kuran kurslarında eğitim gören çocuklarımız arasında yarışmalar yapıldı. İnşallah 9 Ağustos’ta final yarışması yapılmış olacak. Her kursun ilk üçe giren yarışmacısına hediyelerimiz olacak. Amacımız; katılımı arttırmak, çocuklarımızı kuran kurslarına yönlendirmek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım çok fazla. Burada çocuklarımızın hem Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri, ilmihal bilgilerini almaları ve namaz surelerini öğrenmeleri açısından güzel bir organizasyon oldu. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük ile beraber çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bunu her yıl devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.