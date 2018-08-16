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16 Ağustos 2018 14:56

Şehitkamil’de kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri belirlendi.

GAZİANTEP (İHA) Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerlerini belirledi.

Şehitkamil’de kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri belirlendi.

16 Ağustos 2018 14:56

Vatandaş, ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesecek.


Vatandaşın dini ibadetlerini yerine getirirken olumsuz durumların yaşanmaması adına çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, bu yılki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerlerini belirledi. İlçe genelinde yer belirlemesi yapılan kurban satış yerleri ise şöyle oldu:


"Umut Mahallesi (Semt Pazarı) yanı, Şirinevler Mahallesi eski (Et Balık Kurumu) yanı, Sinan Organize Besi Bölgesi, Gazikent Mahallesi (Lara Düğün Salonu)yanı. İlçe genelinde yer belirlemesi yapılan kurban kesim yerleri; Değirmiçem Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı."




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