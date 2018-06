Şehitkamil’de mikrop ve haşerelere ilaçlı önlem

Vatandaşları, mikrop ve haşerelere karşı korumayı amaçlarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Halkın sağlığına büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan mikrop ve haşereleri yok etme amaçlı çalışma başlattı. Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan konteynır yıkama ve dezenfekte ekibi, ilk olarak çöp toplama araçlarını dezenfekte etti. Konteynır yıkama ve dezenfekte ekibi, daha sonra sokak sokak dolaşarak, caddelere bırakılmış çöp konteynırlarını insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfektesini yapıyor. Böylelikle çöp konteynırlarını kullanan vatandaşlar, mikrop ve haşerelere karşı korunmuş oluyor. Her gün yüzlerce adet konteynırı temizleyip dezenfekte eden ekiplerin çalışması, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Çalışmalar aralıksız devam edecek

Konuya ilişkin açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biri de çöp konteynerleri. Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin çevreye saçtığı kötü kokulardan ve bakterilerden halkımızın rahatsız olmaması amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini belediyemize ait yıkama aracı ile düzenli olarak yıkıyor ve ilaçlıyor. Ayrıca çöp toplama araçlarımızın da düzenli olarak dezenfektesi yapılıyor. Yürüttüğümüz bu çalışma ile çöp konteynerlerinde bakterilerin ve kötü kokunun oluşmasını önlemiş oluyoruz. Bu çalışmamızı düzenli bir şekilde her mahallemizde sürdürüyoruz. Aynı zamanda uyguladığımız programın dışında vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek, ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Yaptığımız her çalışmada halkımızın sağlığını, rahatını ve huzurunu düşünüyoruz. Bu yönde yürüteceğimiz çalışmalar aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

Elinden gelen gayreti gösteriyor

Yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden Mustafa Doğan isimli vatandaş, “Şehitkamil Belediyemizin çöp konteynırlarında yapmış olduğu dezenfekte çalışmalarından dolayı memnunuz. Burada insanlarımız çöp konteynırlarına çöplerini bırakırken mikrop ve haşereler bulaşmaması için bu tür çalışmaları her zaman olumlu buluyoruz. Halk sağlığına önem veren Şehitkamil Belediyemiz, bizlerin herhangi bir sorunla karşılaşmamamız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.