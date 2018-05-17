Şehitkamil’de okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği sonucunda ilçedeki yetişkin kadınlara yönelik açılan okuma-yazma kursları meyvelerini verdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 22 aile merkezlerinde açılan kurslardaki 318 yetişkin kadın, ilçedeki birçok noktada açılan sınav merkezinde belge almak üzere yazılı sınava tabi tutuldu.

Amaç okuma yazmanın arttırlaması

Sınav sonrası salonda bir açıklama yapan Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Göçmen, "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı kendi kurslarımıza ve Şehitkamil Belediyemize bağlı sosyal tesislere yönlendirdik. Bu öğrencilerimize bugün de sınav yapıyoruz. Bu sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimize ehliyet almada da kullanabilecekleri diploma yerine geçen belge vereceğiz. Burada amacımız halkımızın seferberlik kapsamında okuma yazma seviyesinin arttırması ve daha kaliteli bir yaşam sürmesidir. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Kursiyerlerden 6 çocuk annesi 63 yaşındaki Emine Bozkurt, “3 aydır bu kurslara devam ediyordum. Bugün de sınava geldik. Sınav sonucunda belge alacağız. Ben tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu okuma yazma seferberliği konusunda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise sınav merkezlerini ziyaret ederek, öğretmen ve gözetmenlerden sınavlar ve öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı.