Şehitkamil’de potada yaz mesaisi başladı

Eğitimler esnasında dev adamlar ve potanın perileri, basketbol branşının inceliklerini öğrenirken branşa özgü eğitsel oyunlarla da doyasıya eğleniyorlar.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü işbirliğiyle organize edilen 2017 yaz spor okullarının kayıt kabul sürecinde büyük ilgi gören ve yaş gruplarına özgü oluşturulan sınıf kontenjanları kısa sürede dolan basketbol branşında eğitim faaliyetleri start aldı. 30 Ağustos 2017 gününe kadar devam edecek olan yaz basketbol spor okullarında basketbol sevdalısı öğrenciler, bir yandan branşa özgü teknik ve taktik çalışmalara katılacak, diğer bir yandan eğitsel oyunlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle yaz tatilinin tadını çıkartacak. Bu güne kadar basketbol altyapısında yürüttüğü çalışmalara birçok öğrenciyi basketbol branşı ile tanıştıran Şehitkamil Belediyesi, spor okulları dönemi sonrasında yapacağı seçme ve lisanslama çalışmalarıyla çocuk ve genç yaştaki yeteneklere sportif kariyerleri için yol gösterecek.

Parke üzerinde 7 farklı seansta eğitimler verilecek

2017 yaz spor okullarında basketbol branşına büyük ilgi olduğunu ve 7 farklı seansta 200’ü aşkın sporcu öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, basketbol branşı eğitimleriyle ilgili yaptığı açıklamada,

“Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca geleneksel hale getirilen yaz spor okulları, bu yılda 7 farklı branşta yüzlerce öğrenciye eğitim verecek. Basketbol branşında şuanda 200’ün üzerinde kayıtlı öğrencimiz var. Nitelikli bir eğitim döneminin gerçekleştirilebilmesi adına sınıflarımızı belirli kontenjanlarla sınırlandırdık. Potanın dev adamları ve perileri, 2 aylık süre zarfında basketbol branşına özgü teknik ve taktik eğitimlerin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de katılacak. Bu güne kadar spor okullarımızda eğitim gören birçok öğrencimizi amatör ve profesyonel spor kulüplerimizin altyapılarına kazandırdık. Bundan sonraki dönemde de ilk hedefimiz spor ahlakı ve spor kültürü ile yetişmiş bireyleri topluma kazandırmak olacak. Sonrasında ise öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek en doğru şekilde sportif kariyer planlamalarına yardımcı olmayı arzuluyoruz. Ümit ediyorum ki tüm basketbol sevdalı öğrencilerimiz mutlu bir yaz dönemi geçirir. Değerli velilerimizi bir sporcu anne ve babası olma fırsatı elde ettikleri için tebrik ediyor, bizlere olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Veliler spor okullarından çok memnun”

Basketbol spor okullarından faydalanan öğrenci velileri, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezinde yürütülen branşa özgü çalışmalar ve sosyal aktivitelerden oldukça memnun. 2017 yılı yaz spor okulu çalışmalarını değerlendiren öğrenci velisi Oktay Serttaş, “Çalışmalarda antrenörler oldukça ilgili. Tesislerin fiziki şartları emniyet ve sağlık açısından oldukça yeterli. Yapılan etkinlikleri izleme ve değerlendirme fırsatı elde edebiliyoruz. Spor okulu çalışmaları ilerleyen yıllarda da sürdürülmeli. Çocuklarımıza yaz tatilini sağlık ve eğlence dolu etkinliklerle değerlendirme fırsatı sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, değerli antrenörlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.