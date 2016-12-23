Şehitkamil’de şehitler anıldı

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde Gaziantep savunmasının önemli kahramanlarından olan Şehit Kamil anıtı, Özdemir Bey’i ise mezarı başında törenle anıldı.

Şehitkamil Meydanı ve Korusunda bulunan Şehitkamil Anıtındaki törene, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Garnizon Komutanı vekili Albay Halit Erbaş, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Askeri Erkan ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Program ilk olarak Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Garnizon Komutan vekili Albay Halit Erbaş ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun Şehit Kamil’in anıtı önüne çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 95 yıl önce bu toprakları bizlere emanet eden atalarımızın vermiş olduğu mücadeleyi unutmadık, bundan sonra da unutturmayacağız. Annesinin peçesini açmaya çalışan Fransız’a karşı mücadele eden Mehmet Kamil’le başlayan Gaziantep savunması, daha sonra yokluk ve açlık safhasına gelene kadar 11 ay bu memleketin evlatları mücadele etti. O dönemde neredeyse, şehrin dörtte birinin şehit olduğu bu gazi şehrimiz dünyaya örnek bir savunma sunmuş oldu. Tabi dünya var oldu olalı dünyada mutlaka iyiler ve kötüler vardır, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bugün içinde yaşadığımız bu coğrafyada da ülkemizin, bölgemizin, şehrimizin üzerinde oynanan oyunlar var. Bizler daima uyanık olacağız. Geçmiş dönemde atalarımız nasıl bu toprakları savunduysa, bundan sonraki süreçte de bizlerde savunmaya devam edeceğiz. Geçmiş ödemlerdeki savaşlar bire bir göğüs göğüse olan savaşlardı, artık sizlerde izliyorsunuz, görüyorsunuz, ülkelerin yönetimine al koymak adına yapılan faaliyetlerin başarılamaması neticesinde ekonomik yaptırımlarla bu memleket ele geçirilmeye çalışılıyor. Bizler memleketimize sahip çıkmak adına bu düşünceyle evlatlarımızı yetiştirmeye çalışacağız. Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. 14 yaşındaki Mehmet Kamil nasıl Gaziantep savunmasının startını verdiyse, bizlerde birer Mehmet Kamil olarak, memleketimize sahip çıkacağız ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geçmişte kaybettiğimiz şehitlerimizi ve yakın tarihte, Suriye’de sınır ötesi harekette kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İnşallah bunlar son olacaktır, daha müreffeh bir Türkiye’de hep birlikte yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, öğrenciler kurtuluş savunmasıyla ilgili şiirler okudular. Program, daha sonra Özdemirbey’in mezarı önünde yapılan törenle son buldu. Anıta çiçek buketlerinin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Özdemir Bey ve diğer tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ile dualar okundu.