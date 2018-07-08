Şehitkamil’de yaz tatilinde oyun ve spor keyfi

Yaz spor okulları kapsamında organize edilen temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullarında her dönem yüzlerce minik öğrenci eğitimlere ve etkinliklere katılıyor.

Birçok şampiyon sporcunun, spor yaşamlarının profesyonel bir bilinçle start aldığı Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarında minikler, uzman eğitmenler eşliğinde oyun ve sporla buluşmaya devam ediyor. Haftanın 7 günü boyunca 6 farklı spor merkezinde eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branşı spor okullarında gün boyunca devam eden seanslarda minikler, eğlenerek öğrenmenin, bol bol hareket ederek sağlıklı ve zinde kalmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.

Minikler hareket ediyor eğleniyor

Şehitkamil Belediyesi geleneksel yaz spor okulu çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor okullarında minik sporcuların güvenilir bir ortamda bol bol hareket ederek, eğlenceli bir şekilde spor yaptıklarını ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Fadıloğlu, “Spor okullarımız ve yaz kamplarımız çerçevesinde minik öğrencilerimizi de misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulumuz çalışmalarına haftanın 7 günü aralıksız devam ediyor. Cimnastik branşı, diğer tüm spor dallarının temelini oluşturuyor ve bu alanda yapılan çalışmalar yaşam boyu düzenli spor faaliyetleri için önemli bir zemin hazırlıyor. İstisnasız tüm spor branşları, denge, esneklik, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir. Bu motorik özelliklerin gelişmesinde ise erken yaşta spora başlamanın önemi çok büyük. Bir diğer uygulamamız geleneksel çocuk oyunlarında ise minik öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz eşliğinde hem bol bol hareket ediyor hem de tatillerini güvenilir bir ortamda eğlenceli bir şekilde değerlendiriyor. İlçemizin 6 farklı noktasında faaliyet gösteren spor merkezlerimizde farklı seans alternatifleriyle eğitimlerin ve etkinliklerin gerçekleştirildiği temel cimnastik ve geleneksel çocuk spor okullarından 4-8 yaş aralığındaki öğrencilerimiz yararlanıyor. Yaz tatilinin sonuna kadar devam edecek olan yaz spor okulu çalışmalarında büyük bir ilgiyle çocuklarının sportif faaliyetlerle buluşturan değerli velilerimize teşekkür ediyor, minik şampiyonlara spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Sosyal yaşamlarında sporun büyük faydasını görüyoruz

Şehitkamil Belediyesi temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullarında eğitim gören minik sporcuların velileri, çocukların gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında sosyal hayatlarında olumlu yönde gelişimler ve değişimler olduğunu, sporun büyük faydasını gördüklerini belirttiler. Öğrenci velileri açıklamalarında, “Çocuklarımız, enerjilerini doğru bir şekilde harcıyorlar. Akranlarıyla oyunlar oynuyor, etkinlikler ve yarışmalar esnasında, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularını öğreniyor ve pekiştiriyorlar. Değerli eğitmenlerimizin ilgilerinden çok memnunuz. Spor okulunda sadece oyun ve spor değil, çocuklarımız günlük yaşamlarında sıklıkla ihtiyaç duyacakları toplumsal kuralları da öğreniyorlar. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederiz" diye konuştu.