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29 Mayıs 2018 16:13

Şehitkamil’deki Ramazan şenliğine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan Şenlikleri, son olarak Burak Mahallesi’nde yapıldı ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Şehitkamil’deki Ramazan şenliğine yoğun ilgi

29 Mayıs 2018 16:13

Alanı dolduran çocuklar, Hacivat-Karagöz gösterisi, illüzyon gösterisi ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla doyasıya eğlendi.


Şehitkamil Belediyesinin Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlediği Ramazan Şenlikleri, Göksüncük Mahallesi, Acaroba Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi, Gaziler Mahallesi’nin ardından son olarak Burak Mahallesi’nde yapıldı. Düzenlenen etkinlikler ilk olarak Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş dikkatlice Kur’an-i Kerim’i dinledi. Program daha sonra Hacivat-Karagöz oyunları, animasyon, illüzyon gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile devam etti. Etkinlikte ayrıca çocuklara pamuklu şeker, elmalı şeker, balon gibi çeşitli hediyeler de verildi.


"Çocuklarımız Gönüllerince Eğlendi"


Şehitkamil Belediyesi’nin etkinliklerine katılan mahalle sakinlerinden biri, "Çocuklarımızla birlikte Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikleri izlemeye geldik. Burada çok güzel gösteriler yapıldı. Ayrıca çocuklarımız sahneye çıkarak çeşitli yarışmalara katıldı. Önemli olan Ramazan ayında çocukların eğlenmesi ve ailelerin rahatlamasıydı. Bugün burada bizler rahatladık ve çocuklarımız da gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklarımıza Belediyemiz tarafından çeşitli hediyeler de sunuldu. Çocuklarımız, Başkanımız sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı. Yapılan gösterilere ve Belediyemiz tarafından verilen hizmetten memnun kaldık. Bize bu güzel günü yaşatan Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.




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