Şehitkamil’deki TEOG maratonu başladı

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında önemli bir başarının altına imza atan Başak Konakları Sosyal Tesisi, bu yıl başarı çıtasını daha da yükseltmek için çalışacak.

Eğitim konusunda yürüttüğü proje ve çalışmalarla öğrencilerin destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim sezonuna da hummalı bir ön çalışma sonrası start verdi. Öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi Başak Konakları Sosyal Tesisinde hizmet veren okuma salonlarında açılan TEOG kursuna yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzlerce öğrenci, Başak Konakları Sosyal Tesisinde aldığı eğitimlerle 400’ün üzerinde puan almayı başardı. Şehitkamil Belediyesi Başak Konakları Sosyal Tesisinde görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Vakkas Satıcı, amaçlarının daha başarılı bir eğitim-öğretim sezonu geçirmek olduğunu vurguladı.

“Elimizden gelen gayreti göstereceğiz“

Şehitkamil Belediyesi Başak Konakları Sosyal Tesisi bünyesinde açılan kursa ilişkin açıklamada bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Vakkas Satıcı, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerimize yönelik ek derslerimizle öğrencilerimizi TEOG sınavına hazırlamaya başladık. Açtığımız kurslara öğrencilerin yoğun ilgisi var. Şu anda haftanın 5 günü ders yapmaktayız. Amacımız, başarılı bir eğitim-öğretim sezonu geçirmek. Bu doğrultuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“Aldığım eğitimlerin çok büyük faydasını gördüm“

TEOG kursundan faydalanan Sadık Kaya, “Kurs açılmadan önce TEOG derslerine çalıştım. Yaz aylarını kitap okuyarak geçirdim. Daha sonra Başak Konakları Sosyal Tesisinde kursun başladığını duyunca çok sevindim. Buranın bana çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğümden buraya geldim. Başak Konakları Sosyal Tesisinde 3 yıldan bu yana eğitim görmekteyim. Aldığım eğitimlerin çok büyük faydasını gördüm. Okulda çözemediğim soruları kurstaki hocalarımızla yaptık. Hocalarımızın bize desteği çok oldu. Başak Konakları Sosyal Tesisinin en büyük amacı, bizi daha ilerilere taşımaktı. Bu da oldu zaten. Okul başarımız yükseldi. İnşallah TEOG sınavında da güzel bir başarı elde ederiz. Bize bu imkanları sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kursla ilgili değerlendirmede bulunan öğrenci velisi Hakan Güzey, “Oğlum, yaklaşık 4 yıldan bu yana Başak Konakları Sosyal Tesisinden faydalanıyor. Okulda aldığı eğitime ek olarak oğlumuzu, Başak Konakları Sosyal Tesisine gönderiyoruz. Kurs, oğlumun eğitimine bayağı faydalı oldu. Başak Konakları Sosyal Tesisi geçen sene TEOG sınavında çok önemli başarıların altına imza attı. İnşallah bizim çocuklarımız da bu yıl başarılı olur. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, idareci ve öğretmenlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Belediyemiz, çocuklarımızın sokaklarda kötü zaman geçirmelerini engelledikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.