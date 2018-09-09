Şehitkamil’deki tüm okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Temizlik ekipleri, ilçe genelindeki tüm okulların baştan aşağı genel temizliğini yaptı.

Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik faaliyeti gerçekleştirdi. Temizlik çalışmaları kapsamında son olarak Ülger Kepkep Ortaokulu’nda çalışan Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlenmesi, süpürme ve dezenfekte çalışması yaptı.

“Öğrencilerimiz daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam da eğitimlerini sürdürecekler”

Öğrencilerinin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edeceklerini dile getiren Ülger Kepkep Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nahsen Çiftçi, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri, okulumuzda temizlik çalışması başlattı. Okulumuzun bahçesi baştan aşağı genel temizliği yapıldı, çöp konteynırları temizlendi. Belediyemiz zaten biz talep etmeden bile okul dönemi içerisinde sık sık gelip okulumuzun temizliğini yapıyor. Bugün de okulların açılmasına sayılı günler kala genel bir temizlik yapıldı. Bu konuda belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam da eğitimlerini sürdürecekler” dedi.