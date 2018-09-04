Şehitkamil’deki yaz kursları yoğun ilgi görü

Açılan Yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarından bin 530, ana sınıfı kurslarından ise 764 çocuk faydalandı.

Eğitim konusunda sunduğu imkanlarla nitelikli bireylerin yetişmesine destek veren Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Müftülüğü ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde önemli iki kurs açtı. Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Haziran ile 17 Ağustos tarihleri arasında açılan yaz kuran kursundan 7-16 yaş gurubundan toplam bin 530 kişi faydalandı. Okul öncesi eğitimleri kapsayan ve 2 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında verilen yaz anasınıfı kurslarından da 764 çocuk yararlandı.

"Öğrenmeye ilgiyi arttırmak istiyoruz"

Açılan kurslara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitim konusunu çok önemsiyoruz. Eğitimi küçük yaşlardan itibaren veriyoruz. Çalışkan, başarılı ve manevi yönü güçlü bir nesil yetiştirmek gayesiyle yoğun biçimde çalışıyoruz. Açtığımız kurslarda okul öncesi eğitim gören öğrenciler; paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğreniyor. Çocuklarımızın, öğrenmeye olan ilgisini arttırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, aldıkları okul öncesi eğitimle oryantasyon sorunu yaşamadan okula başlayacaklar. Bu doğrultuda çok daha başarılı öğrenciler yetişecek. Yine açtığımız kuran kursu ile de öğrencilerimizin manevi yönü gelişiyor, dini bilgiler öğreniyorlar. Amacımız kentimizin, ilçemizin eğitim kalitesine katkıda bulunmak. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bize destek veren paydaş kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.