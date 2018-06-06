Şehitkamil’den 10 bin lise öğrencisine YKS bilgilendirme kitapçığı

Başkan Fadıloğlu, program sonunda öğrencilere YKS 2018 bilgilendirme kitapçığı dağıttı.

Her aşamada öğrencilerin en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" programında öğrencilerle buluştu. Programa, Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyeler verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özel hayatı ve çalışma hayatıyla ilgili öğrencilerden gelen soruları da samimiyetle cevapladı.

Fadıloğlu, lise öğrencilerinin kariyerlerini şekillendirmelerinde önemli bir aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında yapacakları tercihleri en doğru biçimde yapmalarını sağlayacak kaynakları da kendi elleriyle dağıttı. Şehitkamil Belediyesi, 2018 YKS Bilgilendirme Kitapçığından ilçe genelinde toplam 10 bin adet dağıttı.