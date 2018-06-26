Şehitkamil’den 29 ekim mahallesi’ne sağlık yatırımı

Aile sağlığı merkezi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla 29 Ekim Mahallesi’nin havasını değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli hizmet binalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık ihtiyacını karşılamak adına 270 metrekare büyüklüğünde aile sağlığı merkezi hizmet binası inşa etti. Aynı anda 5 doktorun hizmet vereceği büyüklükte yapılan aile sağlığı merkezi sayesinde sağlık imkanlarına ulaşım kolaylaştı. Mahalle sakinleri, sağlık ihtiyaçlarını artık uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadan çözecek. Bu durum mahalle sakinlerini memnun etti.

Yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Onur Erdoğan, “Yeni hizmet binamız çok güzel oldu. Hem bizim için hem de hastalarımız için uygun ve ferah bir ortam oluşturuldu. Hastalarımız rahat bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanırken, bizler de çok rahat bir çalışma ortamında sahip olduk. Bu sebeple başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarına, Şehitkamil Belediyesi ailesine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.