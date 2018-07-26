Şehitkamil’den anlamlı proje

Şehitkamil Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Abdülkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi ile işbirliğinde kendi bünyesindeki aile merkezlerinde yaz dönemi içerisinde eğitim gören 5-14 yaş arası çocuklara, cinsel istismar ve tacizden korunma, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diş sağlığı konularında eğitimler verdi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı 25 aile merkezinde yaz dönemi içerisinde kuran kursu eğitimi ve ana sınıfı eğitimi gören yaşları 5 ile 14 arasında değişen binlerce çocuğa psikolog hekimler tarafından cinsel istismar ve tacizden korunma eğitimleri veriliyor. Selimiye 2 aile merkezinde kuran kursu eğitimi ve anasınıfı eğitimi gören öğrenciler, Psikolog Demet Avcı ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Serap Kıztanrı tarafından cinsel tacizden korunma, cinsel istismarı tanımlayabilme, tehdit edilse bile anne babasından saklanacak sırları olmaması gerekliliği, iyi dokunma ve kötü dokunma arasındaki farkı anlayabilme ve kendini bu eylemlere karşı nasıl koruyabilme konuları anlatıldı. Bunun yanı sıra Diyetisyen Zuhal Bulut ve Diş Hekimi Sibel Sözmen tarafından sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diş sağlığı hakkında eğitimler verildi.

Cinsel istismar konusunda çocuklara bilgi veriyoruz

Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Gülbin Yıldırım, amaçlarının çocukları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğunu vurguladı. Alanında uzman bir kadro ile bu projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Doktor Gülbin Yıldırım, “Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi olarak günümüzde yaşanan ve çok önem arz eden çocuklara yönelik cinsel istismarın önüne geçme amacıyla böyle bir proje başlattık. Şu an Şehitkamil Belediyemize bağlı hizmet veren aile merkezlerinde yaz dönemi içerisinde eğitim gören ve yaşları 5 ile 14 arasında değişen çocuklarımıza cinsel istismar ve tacizden korunma, bu tehlikelerden uzak tutmak adına psikolog hekimlerimizle çocuk gelişimi hekimlerimizle eğitimler veriyoruz. Duygusal istismar duygularını nasıl ifade etmeleri gerektiğini, duygularını ifade etmenin önemli olduğunu, ileri de herhangi bir cinsel istismar tarzı bir durumla karşılaştıklarında duygularını anlayabilmeyi ve karşı tarafa ifade edebilmeyi öğretiyoruz. Vücutta özel bölge dediğimiz mahremiyet eğitimi veriyoruz. Yasak dokunuşlar, iyi sır ve kötü sır, kimlerle iyi sırları paylaşmamız gerektiğini veya herhangi kötü bir durumla karşılaştıklarında bunun nasıl bir kötü sır olduğunu güvendikleri bir kişiyle nasıl paylaşabileceklerini anlatıyoruz. Elimizden geldiğince onlara her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yine obezite ve sağlıklı beslenme konusunda da eğitimler veriyoruz. Çocukların nasıl beslenmeleri, hangi gıdaya dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Boy ve kilo ölçümlerini yaparak, sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Diş bakımı konusunda eğitimler veriyoruz. Çocuklarımızı daha küçük yaşta bilinçlendirip, ileride daha bilinçli bireyler olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte bu farkındalığı arttırmak içim elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.