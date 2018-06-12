Şehitkamil’den bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımı

Ramazan Bayramı öncesi dağıtımı yapılan yardımlar, dar gelirli aileleri mutlu etti.

Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayram da yaptığı yardımlarla dar gelirli aileleri sevindirdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası’nda dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak.

İhtiyaç sahibi aileler mutlu oldu

Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankası’na gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi. İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini dile getiren aileler, çok memnun olduklarını kaydettiler. Aldıkları yardımlarla bayramı güler yüzle geçireceklerini ifade eden dar gelirli aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.