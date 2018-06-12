Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:33

Şehitkamil’den bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımı

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde dar gelirli ailelere bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Şehitkamil’den bayram kıyafeti ve temizlik malzemesi yardımı

12 Haziran 2018 14:33

Ramazan Bayramı öncesi dağıtımı yapılan yardımlar, dar gelirli aileleri mutlu etti.


Sosyal belediyecilik alanında uyguladığı proje ve çalışmalarla adından söz ettiren Şehitkamil Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayram da yaptığı yardımlarla dar gelirli aileleri sevindirdi. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası’nda dağıtılan yardımlar, Ramazan Bayramı öncesi tüm ailelere teslim edilmiş olacak.


İhtiyaç sahibi aileler mutlu oldu


Yapılan yardımları almak için eşleri ve çocuklarıyla Gıda Bankası’na gelen ihtiyaç sahibi aileler, gönüllerince hem kendileri hem de çocukları için kıyafet ve ayakkabı beğendi. İhtiyaçlarının büyük bölümünün Şehitkamil Belediyesi tarafından giderildiğini dile getiren aileler, çok memnun olduklarını kaydettiler. Aldıkları yardımlarla bayramı güler yüzle geçireceklerini ifade eden dar gelirli aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç