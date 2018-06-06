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06 Haziran 2018 14:47

Şehitkamil’den her gün farklı bir mahallede şenlik

Şehitkamil Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede düzenlenen Ramazan Şenlikleri, özellikle çocukların yüzünü güldürüyor.

Şehitkamil’den her gün farklı bir mahallede şenlik

06 Haziran 2018 14:47

Sahne gösterilerine yoğun ilgi gösteren çocuklar, şenliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.


Şehitkamil Belediyesi, Arıl Mahallesi’nde startını verdiği Ramazan Şenlikleri’ni aralıksız sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede düzenlenen etkinliklere yoğun katılım oluyor. Özellikle çocuk ve gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikler, Ramazan Ayı süresince devam edecek. Arıl, Aktoprak, Göksuncuk, Acaroba, Bağbaşı, Beykent, Burak, Fıstıklık, Seyrantepe, Merveşehir, İncilikaya, Karşıyaka mahallelerinde yapılan şenlikler, son olarak 29 Ekim Mahallesin’de yapıldı. Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar, sahne gösterilerini izlemekten büyük keyif aldıklarını söylediler. Yaşadıkları mutluluğu dile getiren çocuklar ve gençler, kendilerine sunulan imkânlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile ekibine teşekkür etti.


Birçok gösteri bir arada


Özellikle çocuklara hitap eden etkinliklerde animasyon gösterileri, illüzyon gösterisi, gölge oyunu, ödüllü yarışmalar, eğlenceli şovlar, balon şov ve geleneksel ortaoyunu gösterileri sahneleniyor. Sahneye çağrılan çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Yapılan yarışmalarla keyifli dakikalar geçiren çocuklara oyun sonunda çeşitli hediyeler veriliyor. Şehitkamil Belediyesinin bir sonraki Ramazan Şenlikleri, 6 Haziran akşamı Şirinevler Mahallesinde yapılacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ücretsiz gerçekleştirilen ve çok renkli sahnelerin yaşandığı şenliklere herkesi davet etti.




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