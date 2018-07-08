Şehitkamil’den Humanız Mahallesine devasa park

Hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Milletimiz, her zaman hizmetin en iyisine layıktır. Şehrin en nitelikli parkı neresi ise burada yapacağımız park da aynı nitelikte olacak” dedi.

İlçe genelinde yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Humanız Mahallesine 5 bin 315 metrekare büyüklüğünde yapımına başlanan parkın içerisinde; mini futbol sahası, çocuk oyun gurubu alanı, makaralı kaydırak, 22 araçlık otopark, oturma ve dinlenme alanları bulunacak. Park alanında 886 metrekare yeşillendirildi. Yapım çalışmaları devam eden parkı yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının en kısa sürede parkı tamamlayarak halkın hizmetine sunmak olduğunu vurguladı. Fadıloğlu, “Humanız Mahallesiyle her zaman irtibat halindeyiz. Tabi Humanız Mahallesi giderek büyüyen ve gelişen mahallelerimizden biridir. Yeni yapılan yatırımlar var, yeni yapılan inşaatlar var. Mahallemiz geliştikçe ortaya çıkan eksiklikleri gidermek adına çalışma yürütüyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz noktada da yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanda çocuk oyun alanları, pergoleli dinlenme alanları, futbol sahasından oluşan nitelikli bir alan elde etmeye çalışıyoruz. Özellikle yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Allah, hiçbir zaman emeklerimizi zayi etmesin. Milletimiz, her zaman hizmetin en iyisine layıktır. İnşallah burada da park bittiğinde göreceksiniz. Şehrin en nitelikli parkı neresi ise burada yapacağımız park da aynı nitelikte olacak. Çünkü bizim ayrımız, gayrımız yok. Buradaki vatandaşımız da birinci sınıf vatandaş, onların çocukları da en iyisine layıktır. Parkımızı en kısa sürede hizmete sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Humanız Mahallesi sakinlerinden Asım Yaşar, mahallelerine yapılan her türlü hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, “Şehitkamil Belediyemiz, mahallemizde tüm eksik olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şu anda sizlerin de gördüğü gibi mahallemizde çok nitelikli ve büyük bir park yapılıyor. Bunun yanı sıra mahallemizde eksik görülen bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Yollarımız açılıyor, parklarımız yapılıyor, Allah, Başkanımızdan razı olsun. Yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de her zaman devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.