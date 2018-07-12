Şehitkamil’den humanız mahallesine kilit taşı

Şehitkamil’de kilittaşı çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Humanız Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan tüm noktaların tamamını kilit taşı döşemek için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Mahalle sakinleri, mahallede yapılan çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak isteyen Şehitkamil Belediyesi, vatandaşın kış aylarında sorun yaşamaması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Humanız Mahallesi’nde yürüttüğü kilit taşı döşeme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Humanız Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan her noktayı kilit taşı ile döşeyecek. Kısa zaman sonra tamamlanacak olan kilittaşı çalışmaları mahallenin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakini Asım Yaşar, gerçekleştirilen hizmetler için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Hizmetlerden dolayı teşekkür

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Humanız Mahallesi sakini Asım Yaşar, "Şu anda mahallemize çok güzel hizmetler yapılıyor. Biz, yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz. Mahallemiz, yeni bir mahalle. Belediyemiz, talep ettiğimiz her hizmeti karşılıyor. Biz de mahalle sakinleri olarak yapılan hizmetlerden son derece memnun oluyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ve ekibinin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. İnşallah mahallemizi daha güzel, daha yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz. El birliğiyle eksikliklerimizi tespit edip belediyemize müracaatta bulunuyoruz. Belediyemiz de talebimizi dikkate alıyor. Yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki 162 nolu sokak, 164 nolu sokak, 74 nolu caddenin tamamı asfaltlandı. Mahallemize çok güzel bir park yapılıyor. 180 nolu cadde ve 35 nolu caddenin kaldırım ve kilittaşı çalışmaları devam ediyor. İstediğimiz talebi belediyemiz anında yerine getiriyor. Taleplerimiz, bildirdiğimiz günün ertesine yerine getiriliyor. Son derece süratli bir çalışmaları var" diye konuştu.