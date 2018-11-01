Şehitkamil'den kan bağışına gönüllü destek

Yıl içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Şehitkamil Belediyesi personelleri, önemli bir kampanyaya daha katkı sağladı. Şehitkamil Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen projeye kan bağışı yaparak destek olan personeller, mesai bitimine kadar kan vermeye devam edecekler.

"Bir ünite kan verip üç can kurtarma imkanımız oluyor"

Kan bağışında bulunan Şehitkamil Belediyesi personellerinden Mehmet Kaya, “Şehitkamil Belediyesi ve Türk Kızılay'ının işbirliği çerçevesinde uygulanan projeye personeller olarak bizler de kan bağışı yaparak bu kampanyaya destek veriyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, bu tür hizmetleri sık sık biz personellerine sunuyor. Bizler de düzenli olarak kan bağışı yapıyoruz. Bu sebeple bir ünite kan verip üç can kurtarma imkanımız oluyor. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve Türk Kızılay'ına bu tür hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır

Şehitkamil Belediyesi personellerinin kan bağışına yoğun ilgi gösterdiklerini dile getiren Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Merkezi Doktoru Veysel Sarı, “Gaziantep kan bağışı merkezi olarak Şehitkamil Belediyesi ile düzenlediğimiz işbirliği çerçevesinde kan bağışı kampanyası için buradayız. Yapılan her bağış 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sağ olsunlar belediye personellerimiz de bu duyarlılık çerçevesinde kan bağışına yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.