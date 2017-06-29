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29 Haziran 2017 11:36

Şehitkamil’den kursiyerlere atık yağ semineri

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere yönelik bitkisel atık yağların kontrolü konulu seminer gerçekleştirdi.

Şehitkamil’den kursiyerlere atık yağ semineri

29 Haziran 2017 11:36


Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yüksek Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik tarafından Eyüp Sultan Aile Merkezinde yapılan seminerde; bitkisel yağların atık olarak çevreye ve ekonomiye vereceği zararlar aktarıldı. Kursiyerlerin ilgiyle takip ettiği seminerde atık yağlarla ilgili kısa film izletildi. Atık yağ kontrolleri hakkında verilen seminerde yağların toplanması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesi konusunda bilgi veren Yüksek Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik, atık yağların kontrollü olarak toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Bitkisel atık yağların çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verdiğine değinen Çelik, lavaboya dökülen atık yağların yeraltı sularına, akarsu, deniz ve göllere karışarak temiz su kaynaklarını yok ettiğine vurgu yaptı. Doğal yaşamın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Çelik, kızartma yağlarının 2-3 defadan fazla kullanılmaması ve bu yağların lavaboya dökülmemesi için kursiyerleri bilgilendirip, atık yağların pet şişelere konularak, Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezlerinde bulunan atık yağ kutularına bırakmalarını istedi.


’’Bizlerde çevremizi temiz tutmaya özen göstereceğiz’’


Seminerin kendileri açısından olumlu geçtiğini dile getiren kursiyerler, “Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenen bugün ki seminer bizler açısından gerçekten tatmin edici oldu. Eskiden yemek veya kızartma olarak kullandığımız yağı 3 veya 4 sefer kullanıyorduk. Bununda kanserojen maddeye dönüştüğünü bilmiyorduk. Bugün ki seminerle bunları öğrendik. Bunun yanı sıra atık yağları lavaboya dökmememiz gerektiğini öğrendik. Lavaboya döktüğümüz atık yağların suyumuzu ve çevremizi kirlettiğini anladık. Bundan sonra yemek olarak kullandığımız yağı en fazla iki sefer kullanıp, daha sonra pet şişelere koyarak, Aile merkezimizde bulunan atık yağ kutularına atacağız. Ev hanımları olarak artık bizlerde çevremizi temiz tutmaya özen göstereceğiz. Böylesine anlamlı bir seminerin düzenlenmesinden dolayı çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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