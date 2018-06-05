Şehitkamil’den öğrencilere eğlenceli karne hediyesi

Geleneksel hale gelen karne hediyesi uygulamasıyla binlerce öğrenci, yaz tatilinde birbirinden renkli anılar biriktirecek.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep M1 AVM yönetiminin imza altına aldığı protokolle geleneksel hale gelen karne hediyesi uygulaması ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonunda Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan 237 ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 148 bin 297 öğrenci, M1 AVM içerisinde yer alan oyun merkezi ve lunaparkta heyecanlı ve bir o kadar da renkli etkinliklere katılacak.

“Yılsonu karne hediyesi uygulamamızı gelenekselleştirdik”

2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasına sayılı günler kala öğrencileri sevindirecek haberi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yıl sonu karne hediyesi uygulamasını geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir AVM yönetimi arasında imzalanan karne hediyesi işbirliği protokolünün ardından açıklamalarda bulunan Fadıloğlu, “Yaz tatili mutluluğunu taçlandırmak adına imkanlarımız doğrultusunda öğrencilerimize karne hediyesi olarak lunapark ve oyun merkezi biletleri armağan edeceğiz. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan 134 ilkokul, 103 orta okul toplamda 237 okulda bilet dağıtımına başlandı. 148 binin üzerinde öğrencimizin katılacağı etkinliklere olan katkılarından dolayı Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, AVM yönetimi, Kılıç Lunapark İşletmesi ve Uzay Oyun Merkezi işletmesine yürekten teşekkür ediyorum. Yıl sonu karne hediyesi uygulamamızı gelenekselleştirdik. Allah izin verirse bundan sonraki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi diliyorum” dedi.

Yıl sonu karne hediyesi işbirliği protokolü imza töreni ardından açıklamalarda bulunan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, karne hediyelerinin öğrencileri mutlu ettiğini ifade ederek bu konuda yıllardır gösterdikleri büyük ilgiden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkürlerini illetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yağcı, “Şehitkamil Belediyemiz, yıllardır sürdürdüğü karne hediyesi uygulamasıyla öğrencilerimizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın, sağlıklı ve emniyetli bir ortamda yaz tatillerini değerlendirmeleri ve yine bu ortamda akranlarıyla sosyal bağlar kurmaları oldukça önemli. Bu konuda eğitim-öğretim yılı içerisinde olduğu gibi tatil döneminde destek ve ilgilerini esirgemeyen Şehitkamil Belediyemize tüm öğrencilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.