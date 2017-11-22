Şehitkamil’den Üçgöze Mahallesi’ne kilitli parke taşı

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Üçgöze Mahallesi’nde kış ayları öncesi bozuk olan yollarda kilit taşı çalışması yaptı. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek, yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediyesi’nin yaptığı kilitli parke taşı çalışmasıyla kış aylarını sorunsuz geçireceklerini dile getirdi. Yürütülen çalışmalarla kış aylarının sorunsuz yaşanacağını vurgulayan Üçgöze Mahalle Muhtarı İsmail Kürek, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte, mahallemizde bazı noktalarda kilitli parke taşına ihtiyaç vardı. Şuan bulunduğumuz bölgede kış aylarında yağmur suyu toplanıyordu ve çamurdan geçilemez hale geliyordu. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız bu yolu kullanmakta büyük zorluklar çekiyordu. Konuyu Şehitkamil Belediye yetkililerimize ilettik. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz konu üzerinde hemen çalışma başlattı. Şu anda yollarımız kilitli parke taşı ile döşeniyor. Mahalle sakinlerimiz, kış aylarında kilitli parke taşı ile döşenen yolları rahatlıkla kullanabilecekler. Yapılan çalışmalardan memnunuz, emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” diye konuştu.