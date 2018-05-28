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28 Mayıs 2018 14:34

Şehitkamil’den vergi uyarısı

Şehitkamil Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Şehitkamil’den vergi uyarısı

28 Mayıs 2018 14:34

Ödemelerin 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar nakit, kredi kartı, posta, banka ve online olarak yapılabileceği belirtildi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşları vergilerin zamanında ödenmesi konusunda uyardı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların vergisini tüm teknolojik imkanları kullanarak tahsil edebileceklerini söyledi. Veznelerde sıra oluşmaması için bazı tedbirler aldıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Mükellefler vergi ödemelerini belediyedeki veznemizden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekler. Ayrıca çeşitli nedenlerle belediyeye gelemeyen vatandaşlarımız için de gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Belediyemize gelemeyen mükelleflerimiz, 31 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar, Vakıfbank TR 380001500158007293599881 iban numaralı hesaba, posta ile 483435 nolu posta, çek hesabınaa, Belediye vezneleri ve www.vezne.sehitkamil.bel.tr adresine online olarak da vergi ödemelerini yapabileceklerdir. Türkiye’nin tüm Vakıfbank şubelerinde ve Vakıfbank internet bankacılığından da ödeme yapılabilir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi personelleri, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar hizmet verecek" diye konuştu.




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