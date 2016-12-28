Şehitkamil’in 2016’da önemli çalışmalar yaptı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 201 6 yılı içerisinde imar, yol açma ve sosyal tesis yapımı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özellikle imar, yol ve sosyal tesis yapımı gibi 2016 yılında Türkiye’ye örnek projelerin altına başarıyla imza atan Şehitkamil Belediyesi, kentin dinamiklerine önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2016 yılı ve öncesinde yeni imar alanları açmak yerine daha önceden imara açılmış alanların uygulamalarını yaparak vatandaşın kullanımına sunma hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, örnek imar uygulamaları yaptıklarını anlattı. Kent ekonomisinde önde gelen dinamikler arasında yer alan sanayi ve ziraat alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, hem sanayicilerin önünü açacak yeni sahaları hem de çiftçinin üretimine doğrudan etki edecek arazi yolları açma konusundaki yatırımlarının artarak süreceğini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelere sosyal tesis yapımı konusunda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.



İnsan merkezli çalışmalarımız devam edecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2014 yılından bu yana İbrahimli 2 bölgesinde 1 milyon 815 bin metrekare alanda toplam 43 kilometre yol, Şehirgösteren bölgesinde 1 milyon 800 bin metrekare alanda 36 kilometre yol, Karacaahmet bölgesinde 792 bin metrekare alanda 14 kilometre yol açtıkları bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, 2015 yılından bu yana da Belkız bölgesinde 2 milyon 100 bin metrekare alanda 32 kilometre yol, Beykent bölgesinde ise 440 bin metrekare alanda 12 kilometre yol açtıkları bilgisini paylaştı.



Rıdvan Fadıloğlu, göreve gelirken ‘imar alanlarının uygulaması’ konusunda verdikleri sözün gereğini yerine getirmek adına tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı. Daha yaşanabilir modern bir ilçe oluşturma amacında olduklarına dikkat çeken Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’te yeni imar alanından çok, planlaması yapılmış imar alanlarının uygulamasının yapılması gerekliliği üzerinde durduklarını aktardı. Başkan Fadıloğlu, “Yeni imar düzenlemelerimizle hizmete açılacak alanlarda yapılacak apartmanların altında kesinlikle işyeri olmayacak. Mahallenin arasına belli bir noktada bakkal, market, fırın, kasap gibi ihtiyaçların karşılanacağı ticaret merkezi olacak. Biz istiyoruz ki gerçekten meskun mahalleler elde edelim. İnsan merkezli çalışma ve uygulamalarımız devam edecek. Milletimizin hizmetine sunabileceğimiz nitelikli alanlar elde etmek için çalışıyoruz” dedi.



"Gaziantep İstanbul’un prototipidir"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015 yılından bu yana Plastikçiler Ayakkabıcılar Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) bölgelerinde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Plastikçiler Ayakkabıcılar Sitesi’nde 895 bin metrekare alanda çalışma yaptıklarını bildiren Başkan Fadıloğlu, sadece bu bölgede 66 kilometre yol açtıklarını kaydetti. KÜSGET bölgesinde 978 bin metrekare alanda çalıştıkları bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, bu bölgede de 18 kilometre yol açtıklarını kaydetti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, KÜSGET bölgesinin devamı olan Çimento Fabrikası arazisindeki çalışmaların tamamlandığını, ayrıca bu bölgede bulunan Halıcılar Sitesi ve 25 Aralık Sanayi Sitesi ile otoban arasında kalan bölgede de yol açma-yapma çalışmalarının devam ettiği bilgisini aktardı.

Başkan Fadıloğlu, “Gaziantep, Türkiye’deki şehirlerden herhangi bir şehir değil. Gaziantep çok farklı bir şehir. Gaziantep, İstanbul’un prototipidir. Gaziantep, büyük bir çekim merkezidir. Bugün halen İstanbul’dan sonra en fazla göç alan il Gaziantep’tir. Bu da Gaziantep’teki cazibe oranıyla doğru orantılıdır. İnsanlar; işin, aşın olduğu yere gelir. Bizim şehrimiz, iş-güç üretir. Bizim, küçük ve orta ölçekli sanayiciler için iş imkanı sağlayacak yerlere ihtiyacımız var. Bugün KÜSGET’e gittiğinizde artık mevcut mekanların yetmediğini görürsünüz. Bu hızda büyüyen bir şehrin yeni işyeri alanlarına ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı ortadan kaldırmak adına yoğun şekilde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Tüm arazi yolları açılacak

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yasa ile köyden mahalle statüsü kazandırılan alanlardaki 64 mahallenin birbiriyle bağlantısını sağlayacak 545 kilometre arazi yolu açtıkları bilgisini paylaştı. Başkan Fadıloğlu, “Dönemimizin sonuna kadar tüm mahalle olan köylerimize girmiş olacağız. Kırsal alanda arazi yolu açılmamış yer kalmayacak. Bizim derdimiz; vatandaşlarımızın tarım yaparken daha rahat ulaşımını sağlamak. Vatandaşlarımızın arazisine rahat bir şekilde gidip gelerek ürünlerini rahat bir şekilde getirmelerini sağlamak adına bu çalışmaları devam ettireceğiz. Çiftçilerimizin ulaşabilecek her noktaya ulaşmaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



Her mahalleye sosyal tesis geliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2009 yılından bu yana ‘sosyal tesisi olmayan mahalle kalmayacak’ sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerine değindi. Şehitkamil Belediyesi tarafından 2016 yılında 26 adet olmak üzere bugüne kadar toplam 119 sosyal tesisin tamamlanarak hizmete sunulduğunu ifade eden Fadıloğlu, yeni yapılacak 18 sosyal tesisin de proje aşamasında olduğu bilgisini verdi. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne kavuşturulan tüm yerleşim merkezlerine de sosyal tesis yapacaklarını duyurdu.



Fadıloğlu, “Sosyal tesisler, Şehitkamilliler için büyük önem arz ediyor. 2009-2014 süreci içerisinde imarlı bölge hariç ‘sosyal tesisi olmayan mahalle kalmayacak’ dedik. İlk olarak ilçe merkezi sınırları içerisinde bulunan mahalleleri tamamlamaya çalıştık. Bugüne kadar 119 sosyal tesisin yapımı tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu. Daha sonra Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalleye dönüştürülen köylerimize yöneldik. Oralara sosyal tesis yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle 18 yeni sosyal tesis proje aşamasında. Köyden mahalleye dönüştürülen yerler de dahil 2014-2019 süreci içerisinde bütün mahallelerin tamamına aynı renk ve modelde nitelikli sosyal tesisler yapacağız” diye konuştu.