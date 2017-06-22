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22 Haziran 2017 13:51

Şehitkamil’in bayram temizliği yaşlıları sevindirdi

Şehitkamil Belediyesi’nin sunduğu ‘Vefa Hizmeti’ kapsamında yapılan bayram temizliği, yaşlıların yüzünü güldürdü.

Şehitkamil’in bayram temizliği yaşlıları sevindirdi

22 Haziran 2017 13:51

Evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlı çiftler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti’ projesi ile yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı çalışan Vefa Ekibi, özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilere hizmet ediyor. Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Vefa Hizmeti ekibi, Girne Mahallesinde ikamet eden 76 yaşındaki Mustafa Soyubelli ile 76 yaşındaki eşi Zeynep Soyubelli’nin evini temizledi. Soyubelli çiftinin ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltuklar silindi, pencereler temizlendi, yerler süpürüldü. Daha sonra mutfaktaki bulaşıklar yıkandı, evin tozu alındı. Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Soyubelli çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.


’’Ekipler bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler’’


Rahatsız olduğu için evinin temizliğini yapamadığını dile getiren Zeynep Soyubelli, “Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Evimin her tarafı temizleniyor. Tüm temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Evim sürekli temizleniyor. Bugün de Ramazan Bayramına sayılı günler kala Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi gelerek evimizde bayram temizliği yaptı. Allah, Vefa ekibinden razı olsun. Sağ olsunlar, bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler” dedi.


’’Bayramı temiz ve nezih bir ortamda yaşayacağız’’


Hizmetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mustafa Soyubelli,“Başkanımıza çok teşekkür ederim. Evimiz, ekipler tarafından sürekli temizleniyor. Bugün de bayram temizliği için geldiler. Halıları temizlediler, koltukları temizlediler, mutfağı, lavaboyu, banyoyu, bahçeyi, camları evin her yerini baştan aşağı temizlediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bayramı temiz ve nezih bir ortamda yaşayacağız. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.




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