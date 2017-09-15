Şehitkamil’in çevreci standı ilgi gördü

MÖP Projesiyle geri dönüşüm konusunda Gaziantep’te fark oluşturan Şehitkamil Belediyesi hayata geçireceği yeni projeleri fuarda sergiledi.

Belediye Başkanı Fadıloğlu fuarı gezdi

Gaziantep’te ilk kez düzenlenen CEVTECH 2017 fuarında Şehitkamil Belediyesi yerini aldı. Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarına katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu standı ziyaret etti.

CEVTECH 2017 Fuarının Gaziantep’te ilk defa gerçekleştirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Altınyurt; “Şehitkamil Belediyesi olarak fuarda yerimizi aldık, beşinci yılı olması dolayısıyla hem MÖP projemizi tanıtıyoruz hem de yeni projemizin lansmanını yapıyoruz. Belediyemizin standına ilgi oldukça iyi. Belediyelerin yanı sıra bu sektörde boy gösteren özel işletmelerde var. Beş yıl önce hayata geçirdiğimiz MÖP Projemizden gayet memnunuz. Günlük yaklaşık olarak 20 Ton civarında bir atık toplamaktayız. Bu bir süreç meselesi ilerleyen yıllarda günlük tonajın 50-100 ton seviyesine çıkmasını umuyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak yeni bir projeye başladık. Atık Getirme Merkezi kuruyoruz. Burada sadece ambalaj atıkları değil 14 sınıf ayrı atık toplayacağız. Bunlardan biriside elektronik atıklar. Bu konuya açıkçası büyük önem veriyoruz. Fuar 17 Eylüle kadar devam edecek. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz” dedi.