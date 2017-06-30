Şehitkamil’in kardeşinden Şehitkamil’e ziyaret

21 Ocak 1920’de Fransız işgalinde annesini taciz eden 3 Fransız askerine, eline aldığı taşla direnen ve 12 yaşında şehit edilen Şehitkamil’in İstanbul’da yaşayan ve oto yedek parça işiyle uğraşan hayatta kalan tek kardeşi 90 yaşındaki Kemal Dilek, kızı Selma Dilek ve torunu Meltem Kılıç’la beraber Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt’un davetiyle Gaziantep’e gelerek, önce Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’yı ve son olarak da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesi ziyaretinde, eski günlerden bahseden Şehitkamil’in kardeşi Kemal Dilek, “Biz Ömer Fadıloğlu’yla dördüncü sınıfa kadar aynı sınıftaydık. Onlar beşinci sınıfa geçti ben geçemedim sınıfta kaldım ve meslek hayatına atıldım” dedi.

Ailesi hakkında da bilgiler veren Kemal Dilek, “Biz 3 erkek 5’i kız 8 kardeşiz. Hepsi vefat etti bir ben kaldım” şeklinde konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ziyaret eden Kemal Dilek, buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Şehitkamil ailesine çok teşekkür eden ve bugün torunu ve kızı olarak Şehitkamil ailesini ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, “Bütün hesabı bozan 12 yaşındaki sizin kardeşinizin şehit olması, bütün kirli hesapları o bozdu. Dolayısıyla o günkü sembol, yaşanmışlık bütün bağımsızlık mücadelemizin, istiklalimizin, istikbalimizin ateşi, sembolü ve simgesi oldu. Allah sizlerden de tüm şehitlerimizden de ve şehit annelerimizden de razı olsun. Bugün rahat bir şekilde nefes alabiliyorsak , hizmet verebiliyorsak sizin ailenize borçluyuz. 1 milyon defa Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Aileyi İstanbul’da bulup Gaziantep’e getiren Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı ve Mega Televizyonu Genel Müdürü Arif Kurt’a teşekkür eden Şahin, “Şimdi bize düşen kısım Valimizle ve vekillerimizle konuşalım. Madalyamızı yeniden yaptırıp 25 Aralık’a yetiştirelim. Çocuklarımıza bunu çok anlatmamız lazım. Eğer Şehitkamil’i iyi anlatmamış olsaydık, Ömer Halisdemir olmazdı. Şehitkamil iyi anlatıldığı için ve Şehitkamiller ölmediği için Ömer Halisler devam ediyor. Yeni Ömer Halis Demirler ve Şehitkamillerimiz olacak yeni Şahinbeylerimiz olacak” diye konuştu.