Şehitkamilli altın paletler avrupa şampiyonasında

Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında ay-yıldızlı mayo ile Gaziantep’i temsil edecekler.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda, paletli yüzme takımı sporcularının kulvarlarda hızlarına yetişilmiyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen paletli yüzme şampiyonalarında seri Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri elde eden yeşil-siyahlı altın paletler, yeni rekorlar kırmak ve yeni zaferlere ulaşmak adına paletli yüzmenin en prestijli uluslararası yarışmalarından biri olan CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasındaki yerlerini aldılar. İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübünden Antrenörler Ali Göz ve Sinan Yüncü, ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosunda görev yapacak. Yeşil-siyahlı altın paletler Muhammet Emin Bay ve Tuğcan Kaytar ise bu büyük organizasyonda bir kez daha madalya heyecanı yaşamak için mücadele edecek.

Temel eğitimden avrupa ve dünya şampiyonlarına uzandık

TSSF tarafından düzenlenecek olan CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında antrenör ve sporcularının Gazi şehri temsil edecek olmalarından duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında gerçekleştirilen nitelikli temel eğitimin ardından Avrupa ve Dünya şampiyonalarına uzandıklarını söyledi. Fadıloğlu, Avrupa şampiyonası öncesinde yaptığı değerlendirmede,“Değerli antrenörlerimizin ve şampiyon sporcularımızın bir kez daha uluslararası bir mecrada Gazi şehrimizi temsil edecek olmalarının mutluluğu içerisindeyim. Alleben Yüzme Havuzlarımızda gerçekleştirilen nitelikli temel eğitim sürecinin ardından sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarına uzanır ve bu mecralarda ödül kürsüsü heyecanı yaşar oldular. CMAS 20. Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonasında 2 antrenörümüz ve 2 sporcumuz görev yapacak. Bu durum bizler için gurur verici. Sporcumuz Muhammed Emin Bay daha önce biri Dünya Şampiyonluğu olmak üzere birçok Avrupa ve Dünya derecesine imza atmıştı. Bir diğer sporcumuz Tuğcan Kaytar ise paletli yüzme su üstü yarışlarında 100 metre ve 200 metre su üstü kategorilerinde Türkiye rekorları kırarak bu şampiyonaya katılıyor. İlimizi ve ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza ve teknik ekibe gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Teknik kadrodan millilere övgü

TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı Antrenörü Özgür Alemdar, Avrupa Şampiyonası öncesinde Şehitkamilli milli sporculardan övgü ile söz etti. Milli Antrenör Alemdar, “Son iki yıldır dünya şampiyonluğu elde ediyoruz. Geçen yıl dünya şampiyonu olan sporcumuz Muhammed Emin Bay da Milli Takımımızda. Ayrıca aynı kadroda yer alan güçlü sporcularımız var. Şampiyonada umudumuz büyük. Özellikle bayrak yarışlarında, 200 metre su üstünde ve açık su yarışlarında madalya için mücadele edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise yaptığı açıklamada, “Konuk ülke sporcularına ve Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Çok önemli bir uluslararası yarışmaya federasyonumuzun ve ülkemizin ev sahipliği yapması gurur verici. Gençlerde dünya şampiyonlukları kazandık. Bu başarımızı, ülkemizde de devam ettirmek, Avrupa Şampiyonası’na imza atmak istiyoruz” diye konuştu.