Şehitkamilli miniklerin eğitim hayatı başladı

Minikleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, onlarla yakından ilgilendi.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da eğitim alanındaki faaliyetlerini devam ettiren Şehitkamil Belediyesi, bu yıl da miniklerin en büyük destekçisi olacak. İlçenin farklı noktalarında Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplam 35 aile merkezlerindeki 70 anasınıfı şubesinde toplam bin 500 minik, eğitim hayatlarına başladı. Şehitkamil Belediyesi, yıl içerisinde anasınıfı öğrencilerinin tüm araç-gereç ve eğitim materyallerini ücretsiz olarak karşılayacak.

Eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Rabia Aile Merkezinde eğitim gören anasınıfı öğrencilerini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, miniklere çikolata ikram etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ziyaret sonunda şu açıklamayı yaptı:

"2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız nitelikli bir eğitim alarak çocuklarımız bu yılı tamamlarlar. Şehitkamil Belediyesi olarak 35 aile merkezinde 70 sınıfta bin 500 çocuğumuza okul öncesi eğitim veriyoruz. Tabi bu eğitimleri yalnızca belediye imkanları ile değil, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışarak veriyoruz. Milli eğitim camiasına özellikle hocalarımızın görevlendirilmesi noktasında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Fiziki şartları biz ortaya koyuyoruz, hocalarımız da Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından görevlendiriliyor. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu şekilde başlatmış olduğumuz faaliyeti devam ettiriyoruz. İlçemizde fiziki şartları müsait olan noktalarda okul öncesi eğitime katkı koymaya biz de gayret gösteriyoruz. 35 aile merkezimizi imkanlar dahilinde artırmaya gayret gösteriyoruz. Ben, bu vesileyle tekrar 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden tüm çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum."