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Şehitkamilli muhtarlardan Fadıloğlu'na ziyaret

Gaziantep Muhtarlar Derneği ve Şehitkamil Muhtarlar Derneği yönetimi ile mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret etti.

Gaziantep Muhtarlar Derneği ve Şehitkamil Muhtarlar Derneği yönetimi ile mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.


19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz, Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ve yönetimi ile mahalle muhtarları Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler. Mahalle muhtarlarından oluşan heyeti kapıda karşılayan Fadıloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı. Ziyarette Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ve Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar, tüm muhtarlar adına Fadıloğlu'na çiçek takdiminde bulundu.


“19 Ekim muhtarlar gününü en samimi duygularımla kutluyorum”


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fadıloğlu, "Bulunduğu mahalle veya köyde, devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, her fırsatta bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm aradığımız, ilçemizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yaptığımız siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum" dedi.


Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz ise, Fadıloğlu'na muhtarlara ve muhtarlık müessesesine verdiği katkılar nedeniyle teşekkür etti.

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