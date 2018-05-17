Şehreküstü konaklarında iftar vakti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iftar öncesi alana gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl da Şehreküstü Konaklarına kuruldu. Ramazan’ın ilk gününde binlerce vatandaş orucunu açmak için alana gelirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları ve kurum müdürleri ile alana gelerek vatandaşlarla birlikte iftar yaptılar. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, alana gelmezden önce Kozluca ve Kepenek Mahallesinde ikamet eden Yalçınkaya, Kazıcı ve Özdoğan ailelerini ekibiyle birlikte ziyaret etti.

Yemekler garsonlar tarafından dağıtıldı

Vatandaşların sıraya girerek yemek alma düzenini geçtiğimiz yıl değiştiren Şahinbey Belediyesi, bu yılda vatandaşların yemekleri garsonlar tarafından dağıtıldı. Daha önce kaplara konarak hazırlanan yemekler, soğumaması için jelatinle kapatıldı. Soğuması önlenen yemeklerin etrafa dökülerek israfa neden olması da engellenmiş oldu.

"Barış ve huzur ayı"

Ramazan ayının ilk gününde tüm vatandaşların Ramazanını kutlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayı barış, huzur, ibadet, kardeşlik ve Kuran-Kerim’in nazil olduğu bir aydır. Özellikle şahsi ibadetleri bu ayda arttırmamız gerekiyor. Çünkü normal sevaptan daha fazla sevabın verildiği bir aydayız. Sadakalarımızı vererek bu ayı güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı’nda ilk iftarımızı açtık. Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizin de desteği ile vatandaşlarımızla burada birlikte iftar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ezanın okunmasının ardından Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ile birlikte iftarını açtı.