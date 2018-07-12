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12 Temmuz 2018 13:39

Selahattin Kaplan TİM Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Selahattin Kaplan TİM Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

12 Temmuz 2018 13:39


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 25. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Gülle’nin ardından yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. TİM’in yeni yönetim kurulu üyeleri arasında Gaziantep’ten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nin önceki dönem başkanı ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da yer aldı. TİM Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Salahattin Kaplan, ekonomik kalkınmada ihracatın büyük önemi olduğunu belirterek, "TİM, Türkiye’de ihracata yön veren çatı kuruluşudur. Ülkede ihracatın artması, ülkenin kalkınması için çaba gösteren bir kurumdur. Ülke kalkınması açısından böylesine önemli bir  kurumun yönetiminde görev almaktan mutluyum. Yeni yönetim olarak ihracatçılarımızın sektörel ve mesleki sorunlarını çözmek, çıkarlarını savunmak için çaba göstereceğiz. Ülkemiz ihracatının artması, yeni pazarların bulunması ve atma değeri yüksek ürünlerin ihracatının ağırlık kazanması için çalışacağız" diye konuştu.


Genel kurulda seçimle belirlenen 27 kişilik konsey başkanları arasından seçilen TİM’in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:


"İsmail Gülle, İbrahim Pektaş, Mustafa Şenocak, Fatih Ebiçlioğlu, Edip Sevinç, Melisa Tokgöz Mutlu, Zeki Kıvanç, Davut Er, Kutlu Karavelioğlu, Salih Zeki Poyraz, Salahattin Kaplan, Başaran Bayrak, Orhan Sabuncu."




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