Sentetik tekstil fabrikasında büyük yangın

Yaklaşık bir saattir devam eden yangın henüz kontrol atlına alınamadı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 4. organize sanayi bölgesinde bulunan bir sentetik fabrikasının iplik deposunda henü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 20.20 sıralarında başlayan yangına Gaziantep Büyükşehi Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve özel fabrikaların itfaiye araçlarından oluşan yaklaşık 40 araç ve 90 kişilik ekiple alevlere müdahale edildi. Yaklaşık bir buçuk saattir süren söndürme çalışmaları ile yangının etrafa sıçraması önlendi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, fabrika çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

2 itfaiyeci dumandan etkilendi

Yoğun dumanın ortaya çıktığı yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise fabrika çevresinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken etrafa yayılması önlenen alevlerin zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenin ise itfaiye ekiplerinin olay yerinde yapacakları incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.