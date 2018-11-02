Sergen Cami ve Sosyal Tesisi'nin açılışı yapıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi mahallelerinden Sergen'e yapılan sosyal tesis, taziye evi ve caminin açılışı yapıldı.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yoluna devam eden ve kırsaldaki mahallelerin de eksiklerini giderme yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediyesi'nin ilçeye bağlı Sergen Mahallesine yaptığı Camii, Sosyal Tesis ve Taziye evini hizmete sunuldu. Sergen Mahallesine kazandırılan hizmetlerin açılışı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve çok sayıda mahallelinin katılımıyla yapıldı.

"Vatandaşlarımızın isteğiyle buraya cami ve sosyal tesis yaptık"

Dualar ve Kur'an Tilaveti ile başlayan açılış töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sergen Mahallemizde daha önce camii yoktu. Vatandaşlarımızın bu yönde bize yoğun talebi vardı. Biz de bunun üzerine camimizi ve sosyal tesisimizi yaptık. Burası etrafı, çevre düzenlemesi ve yollarıyla beraber gayet güzel oldu. Allah cemaatini bol eylesin, hayırlı uğurlu olsun. Bu tesisimizde üst katta camimiz, alt katta ise bay-bayan taziye evlerimiz mevcut. Sergen Mahallemiz bizim için önemli, her yer bizim için önemli" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, "Bugün burada hem camimizin hem de sosyal tesisimizin açılışını yapıyoruz. Böyle bir eseri Sergen Mahallemize kazandıran Şahinbey Belediyesi'ne ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle güzel bir hizmeti gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle halkının katılımıyla dualar eşliğinde cami ve sosyal tesisin açılış kurdelesi kesilirken, Şahinbey Belediyesi tarafından mahalle halkına Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.