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24 Ağustos 2018 12:17

Serinlemek için girdiği gölette bataklığa saplandı

Gaziantep’te serinlemek amacıyla gölete giren 11 yaşındaki Talha Yıldız, bataklığa saplandı.

Serinlemek için girdiği gölette bataklığa saplandı

24 Ağustos 2018 12:17

Olayı haber alan yakınları tarafından bataklıktan kurtarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te yaşayan 11 yaşındaki Talha Yıldız, annesi Fatma ve Babası Yahya ile birlikte dedesi ile bayramlaşmak amacıyla Nurdağı ilçesine bağlı Kuzoluk Mahallesi’ne gitti. Talha yıldız, burada kuzenleri ile birlikte serinlemek için bölgede yeni yapılan sulama göletine girdi. Bataklığa saplanan Talha Yıldız, kuzenlerinin haber vermesi ile gelen yakınları tarafından uzun uğraşlar sonucu bataklıktan kurtarıldı. Yakınlarının aracı ile Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük Talha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Nurdağı Cumhuriyet Savcılığı tarafından meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Talha Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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