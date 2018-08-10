Serinlemek isterken hasta olmayın

Belgin İkidağ, aşırı sıcaklarda serinlemek için ev, iş yeri ya da araçta kullanılan klimaların hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminde serinlemek amacıyla klima kullanımının arttığını dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Belgin İkidağ, bilinçsiz klima kullanımının hastalıklara neden olduğunu belirtti. İkidağ, klimaya bağlı hastalıklar, korunma yolları ve tedavisi konusunda bilgiler verdi. İkidağ, “Sıcak yaz günlerinde büyük konfor sağlamasına rağmen klimalar uygun şartlarda kullanılmadığı ve bakımı yapılmadığı zaman sağlığımız açısından ciddi risk oluşturuyor. Aşırı sıcaklarda klima kullanımı nedeniyle göğüs, boyun, bel, sırt ağrısı oluşurken, klimaların soğuk hava üflerken yaydığı tozlar ve ortamdaki nem oranını azaltması özellikle alerjik hastalığı olan kişilerin şikayetlerini artırıyor. Ani ısı değişikliklerine neden olan klima, vücut direncimizi düşürüyor ve kolaylıkla üst solunum yolu hastalıklarına yakalanmamıza da neden olabiliyor. Grip, nezle, nefes darlığı ,öksürük, soğuk algınlığı hastalıkları gibi belirti veren klima hastalığı astım, sinüzit, bademcik iltihabı, bronşit ve ölüme neden olabilen zatürreye kadar ağır tablo sergileyebiliyor. Klima çarpması;öksürük, halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma ve ishal, bilinç bozukluğu gibi bulgularla kendini gösteriyor. Ancak bu belirtilerin zatürre başlangıcı da olabileceği göz önüne alınarak hemen bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmek erken müdahale açısından önemli” dedi.

“Alınacak önlemlerle hastalıktan korunabilirsiniz”

Önceden alınacak önlemlerle hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu da dile getiren İkidağ, “Hasta olmamak için klima ayarı oldukça önemlidir. Klimanın ayarı yapılırken aniden en soğuk konuma getirilmemeli. Çok sıcak havalarda bile ısıyı birden düşürmek klima çarpmasına neden olur. Bu nedenle ortam aniden değil, yavaş yavaş vücudun ısı değişikliğine göre soğutulmalıdır. Klimaların temizliği belirli standartlara göre belirli aralıklarla yapılmalı, klima filtreleri bakterilere karşı koruyucu özellikte olanlardan seçilmelidir. Klimalı ortamın sık sık havalandırması klima çarpmasını engeller. Ayrıca terli iken klima karşısında bulunmamak, klimanın açık olduğu ortamlarda uyumamak hastalanmamak açısından önemlidir” diye konuştu.

Uzman Dr. İkidağ, klima çarpması tedavisinin kişiden kişiye değişeceği için belirtiler görüldüğünde rahatsızlık yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurmalarının önemli olduğunu da söyledi.