Sessiz ölüme dedektörlü önlem

Gaz dedektörü dağıtımı öncesi karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı doğru soba kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

Hizmetlerinin odağına insanı yerleştiren ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutan Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da halk arasında ‘soba zehirlenmesi' olarak nitelendirilen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gaz dedektörü dağıtımını başlattı. Sessiz ölüm olarak da bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek isteyen Şehitkamil Belediyesi, bünyesinde bulunan 29 aile merkezinde binlerce kişiye ücretsiz gaz dedektörü dağıtacak.

Gaz dedektörü dağıtımına Şehitkamil Belediyesi Yeşilova Aile Merkezinde başlandı. Aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere yönelik gaz dedektörü dağıtımı öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzman tarafından doğru soba kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Görsellerle desteklenen bilgilendirme sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci tarafından gaz dedektörleri kursiyerlere teslim edildi. Daire Başkanı Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Özkeçeci, dağıtım öncesi kursiyerlere bazı tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Şehitkamil Belediyesi Yeşilova Aile Merkezi kursiyeri Halime Yıldırım, yapılan bilgilendirmenin önemine değindi. Halime Yıldırım, “Bugün bize soba ile ilgili önemli bilgiler verildi. Sobanın nasıl kurulacağı, kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Çok teşekkür ederim. Bu sayede önemli bilgiler öğrendik. Bugünden sonra daha tedbirli olacağız. Bize öğretilen bilgileri de kullanacağız. İnşallah bundan sonra daha güvenli uyuyacağız. Tehlikesiz bir kış geçirmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi Yeşilova Aile Merkezi kursiyeri Dilek Bayrakçı da Şehitkamil Belediyesinin verdiği hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dilek Bayrakçı, “Şehitkamil Belediye Başkanlığımıza ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ederiz. Bizleri bayağı bir bilgilendirdiler. Doğru soba kullanımı konusunda ve zehirlenmelere karşı alınacak önlemler konusunda bilgi aldık. Bu sayede daha düşünceli olacağımızı düşünüyorum. Bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz” diye konuştu.