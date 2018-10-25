Seyir halinde ki tırın tekeri yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri yandı. Sürücü şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre gece yarısı Nurdağı-Gaziantep D-400 kara yolunun 19.kilometresi İçerisu Mahallesinde seyir halinde bulunan Y.K idaresindeki gıda yüklü 01 EZH 78 plakalı tırın tekerleri alev aldı. Gıda yüklü tırın tekerinde ki alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, araçtan çıktı.

Olay yerinde bulunan ve tırın alev aldığını gören Mahalle Muhtarı Bektaş Kalkan, itfaiye ve jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekiplerin ve köy halkını yardımıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının lastik balatalarından çıktığı tahmin ediliyor.