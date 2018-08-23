Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Alev topuna dönen ve art arda patlamaların meydana geldiği otomobildeki 5 kişinin ise şans eseri yanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Adıyaman’dan Osmaniye istikametine seyir eden Abdullah Ö. idaresindeki 02 AAC 523 plakalı otomobil, seyir ettiği TAG otobanında birden alev aldı. Gaziantep girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park etti.

Alev topuna döndü

Araçtan indikten kısa bir süre sonra sıcağın da etkisiyle alevler otomobili sardı. Bir anda otomobil alev topuna dönerken, etrafı siyah dumanlar sardı. Sürücü ve otomobilde bulunanlar yara almadan araçtan uzaklaşırken, alev ve dumanlar nedeniyle otobandaki Osmaniye istikametindeki 4 şeritte de ulaşım bir süreliğine durdu. Dumanlar nedeniyle dönüş istikametindeki şeritte de zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Art arda patlamalar meydana geldi

Yanan otomobilde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Lastikleri ve camları art arda patlayan otomobil diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı. Yaşanan korku nedeniyle otomobilin sahibi ve çevredeki vatandaşlar uzun süre otomobile yaklaşamadı.

Sadece videoya çekebildiler

İtfaiye ekiplerinden yardım isteyen sürücü Abdullah Ö., araçta bulunanlar ve meraklı vatandaşların gözü önünde otomobil küle dönüştü. Sürücü ve yakınları, yaklaşamadıkları otomobilin küle dönüşmesini ise sadece cep telefonları ile dakikalarca görüntüleyebildi.

İtfaiye soğutma çalışması yaptı

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde ise büyük bir bölümü kül olan otomobildeki yangını söndürerek, soğutma çalışmaları yaptı.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.