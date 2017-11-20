Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını yapan ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, “SGK ve SABİDER işbirliği ile düzenlediğimiz, mevcut ve değişiklikler ile 2018 yılında yürürlüğe girecek olan sosyal güvenlik mevzuatlarının istişare edilmesi şeklinde geçecek bu toplantının herkese faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Dr. Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatlarının günlük değişimlerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, toplantının iyi geçmesi temennisinde bulundu.

SABİDER Başkanı Ömer Necmeddin Tan ise “Bu toplantıları düzenlemekteki amacımız, sağlık sektöründe hizmet alıcı ve hizmet sunucularını bir araya getirerek, yapılacak istişareler ile yaşanan sıkıntıların, yanlış anlaşılmaların giderilmesini ve ortak bir dil oluşmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar bizim gördüğümüz ya da bize gelen sıkıntıların büyük bölümü yanlış anlaşılmalardan veya mevzuatta uygulayıcıyla inceleyici arasındaki yorum farklılıklarından kaynaklanmaktadır” diyen Tan, “İstiyoruz ki düzenlenen toplantılarda sektörde çalışanlar mevzuat ile ilgili bu tür sorunları dile getirsinler.Toplantının verimli geçmesini diliyorum. Katılımcılara ve ev sahipliği için Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’ne ve ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, konuşmasına “İstişarede her zaman fayda var” sözleriyle başladı.

Kısıtlı personel sayısıyla, sağlık hizmet sunucularına hizmet verdiklerini anlatan Uzun, “Personelimizin verimli çalışmalarıyla bu yükün altından kalkıyoruz. Genel müdür, daire başkanları ve müdürlerin iletişime açık olması bizim için büyük avantaj. Birbirimizi dinlememiz çok önemli. İletişime açık olduğumuz sürece çözülemeyecek sorun yoktur” ifadelerine yer verdi.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol da “Bizim görmediğimiz sıkıntıları istişare şeklinde birbirimizi aktaralım ve bu şekilde Ankara’ya döndüğümüzde ekipçe bu sıkıntıları çözmeye çalışalım. Karşılıklı soru cevap şeklinde toplantının oldukça faydalı geçeceğini düşünüyorum” sözlerine yer verdi.

Dr. Özderyol’un konuşmasının ardından oturumlara geçildi.

5510 Sayılı Kanun’a Dayanarak Hazırlanan Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgelere Genel Bakış ve 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuat Projeksiyonu konulu oturumda, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, İzleme, Risk ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Dr. Refik Altun ve Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem bilgilendirme yaparken, ASİD/SABİDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin SöylemezModeratör olarak görev aldı.

Oturum, sektörün sorunlarıyla ilgili karşılıklı soru ve cevap şeklinde geçerken, Dr. Özderyol, 2018 yılında yeni bir Sağlık Uygulama Tebliği’nde yayınlanacağını ve taslak halinde olan 2018 yılı Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi hakkında kısaca bilgiler paylaştı.

1 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurum olarak elektronik faturaya geçtiklerini anımsatan Dr. Özderyol, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılacak olan değişiklik ile birlikte, hizmet başı kesilen faturalar da dahil sağlık hizmet sunucularının dönem sonunda tek bir elektronik fatura kesmelerinin sağlanacağını belirtti.

2018 yılı itibariyle tüm faturaların ve fatura eki belgelerin elektronik ortamda Medula’ya gönderilmesinin sağlanacağı bilgisini veren Dr. Özderyol, “Dönem sonlandırdıktan sonra bir tuşla evrakları bize teslim etmiş olacaksınız. Bu şekilde kağıt israfına son verip, ormanlarınızı da kurtarmış olacağız” sözcüklerini kullandı

Dr. Özderyol, “Bütün inceleyici arkadaşlarımızın görmek istedikleri evraklar için de takip bazlı sayfalar açılacak. Oraya herhangi bir raporu, epikrizi ekleyebileceksiniz. İnceleyici arkadaşlar anlık herhangi bir şey istediğinde sizlerle mesajlaşarak, o takibe istenen evrakı ekleyebileceksiniz. Fatura inceleme sürecini uzattığını düşündüğümüz aksaklıklar da bu şekilde daha da azalacaktır” diye konuştu.

Dr. Özderyol ayrıca 2018 yılında Fatura İnceleme usul ve Esasları’nın kaldırılacağını belirtti.

Medula Uygulamaları, E-Fatura ve Fatura Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi başlıklı oturumda SGK Sağlık Yazılımları Daire Başkan Nezire Özlem Ergün Bilgilendirme yaparken SABİDER Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin Moderatör olarak görev aldı.

Ergün,E-Fatura ve fatura eki belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin teknik bilgiler sundu. Oturum,sağlık hizmet sunucularının MEDULA ve Biyometrik Kimlik Doğrulama sisteminde yaşadıkları sorunlar ile ilgili karşılıklı soru cevap şeklinde geçti.

Toplantı SABİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Kurşun Bekiroğlu’nun Moderatörlüğündeki soru cevap ve hediye takdimiyle sona erdi. Toplantıya Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda genel müdürler, genel müdür yardımcıları,başhekimler, başhekim yardımcıları, idari direktörler, hastane müdürleri ve yardımcıları, kurumsal faturalama çalışanları,muhasebe müdürleri, bilgi işlem sorumluları, satın alma sorumluları ve tıbbi malzeme firmaları katıldı.