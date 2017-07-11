SGK’dan GSO’ya teşekkür belgesi

Uzun ziyarette yaptığı konuşmada, GSO’nun kentin sanayisinin gelişmesinde çok önemli yeri olduğunu belirterek, “İstihdam seferberliği ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması sürecinde desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı SGK İl Müdürü Mehmet Uzun’a teşekkür eden Konukoğlu da, “Sanayiciler olarak gece gündüz demeden ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman ‘nasıl bir kişiye daha iş kapısı açarız’ diye çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette GSO Başkan Yardımcıları Adnan Ünverdi, Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Sayın, Mustafa Özmermerve Genel Sekreter Kürşat Göncü de hazır bulundu.