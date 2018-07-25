Sıcak havalarda güneş çarpmasına dikkat

Dr. Yakup Demir sıcak çarpması ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Dr. Demir, Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleri de artış gösterdiğini, Güneşli ve sıcak ortamlarda uzun süre bulunulması ise bilinç bulanıklığı, şuur kaybı ve vücutta kalıcı hasarlara kadar gidebilen sıcak çarpması tehlikesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Sıcak ortamlarda çalışanların uyaran Dr. Demir, "Sıcak çarpmasının en önemli nedeni, nemli havalarda yüksek sıcaklık altında uzun süre durmaktır.Sıcakla birlikte vücutta ısıyı dengeleyen sistem bozulmaktadır. Bu durumda vücut ısıyı atamamakta, sıcak çarpması durumu meydana gelmektedir. Sıcak çarpması en çok sıcak ortamda çalışmak zorunda olanları etkilemektedir. Açık alanda ve güneş altında çalışan inşaat işçileri, fırın çalışanları, cam işçileri, yoğun efor gerektiren bisiklet sürücüleri ve maraton koşucuları risk altındadır. Sıcak çarpmasında risk altındaki kişiler şöyle sıralanmaktadır, Yaşlılar ve 5 yaş altı çocuklar, kalp ve böbrek yetmezliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ,gebeler, idrar söktürücü, alerji, kalp, psikiyatrik ilaç kullananlar, alkol bağımlıları, obezite ve aşırı zayıflık, cilt hastalığı olan bireyler" dedi.

Soğuk uygulama şart

Erken müdahalenin önemine değinen Dr. Demir, "Sıcak çarpması durumunda erken müdahale, geri dönüşü olmayan böbrek ve kalp yetmezliğine ilerleyişi engellemektedir. Bunun için sıcak çarpmasında hasta serin bir ortama alınmalı ve soyularak soğuk duş yaptırılmalıdır. Ayrıca ıslak havlu ile soğuk kompres uygulanmalıdır. Hastanın bilinci açıksa şekerli ve tuzlu su içirilmeli; bilinci kapalıysa ağızdan sıvı ya da katı gıda verilmemelidir. Hastanın solunum yolu her zaman açık tutulmalı ve ayakları yukarı kaldırılmalıdır. Krampları engellemek ve hayati organların etkilenmemesi için hastaya masaj yapılmalıdır. Hastanın şikâyetler devam ediyorsa ve ateş yüksekliği 40 dereceyi aşmışsa acilen hastaneye başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Sıcak çarpmasından korunmanın 7 yolu

Sıcak havadan korunmak için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Demir, "Risk grubundakiler 10.00-16.00 arası güneş altında yüksek sıcağa maruz kalmamalı, Sıcak havalarda açık renkli, sentetik olmayan, ince yazlık kıyafetler tercih edilmeli, güneş altında şapka, şemşiye ve güneş gözlüğü kullanılmalı, sıcak havalarda su tüketimi artırılmalı, daha sık ılık duş alınmalı yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı, hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde özellikle alkollü içecekler ve ağır yemeklerden uzak durulmalı" diye konuştu.