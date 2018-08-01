Sıcak havalarda kalp rahatsızlıklarına dikkat

Kalp hastalarının sıcaklardan daha çabuk etkilendiğini dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Onur Erdoğmuş, kalp hastalarının güneş altında uzun süre kalmamaya özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Kalp rahatsızlığı bulunanların, yaz aylarında sağlıklarına daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Erdoğmuş, “Hava sıcaklıklarının artması özellikle kalp hastalığı bulunan kişiler için ciddi tehdit oluşturuyor. Aşırı sıcaklara nem de eklenince durum hastalar için daha da sıkıntılı bir hal alıyor.Yaz aylarında artan sıcaklıklar vücudun ısı düzenleme sistemini zorluyor. Bu sistem terlemeyle vücudu serinletmek için cilde kan pompalamaya çalıştığından kalbin yükü de artıyor ve kalp daha hızlı çalışıyor. Buna bir de vücuttaki aşırı sıvı kaybı eklenince, kanda koyulaşma ve pıhtılaşma meydana geliyor.Bu nedenle olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü aşırı sıcak ve nemli günlerde, kalp krizi geçiren veya kalp- damar hastalığı nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısı hiç de az değil” dedi.

“Kalp krizi müdahalesi için ilk saatler çok önemli”

Kalp krizinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu da dile getiren Erdoğmuş, "Kalp krizi için ilk saatler çok önemli. Birçok kişi kalp krizi belirtilerini bilmediği için hastaneye başvurmakta gecikiyor.Bu da ölümlere neden oluyor. Göğüs ağrısı kalp krizi için en önemli belirtilerdir. Göğüs ağrısına ek olarak terleme, nefes darlığı, çarpıntı ve baygınlık hissi varsa bu kalp krizi habercisi olabilir. Bu durumda biran önce doktora başvurmak hayati önem taşımaktadır “ ifadelerini kullandı.

Kalp Sağlığını Korumak İçin Öneriler

Sıcak havalarda özellikle kalp hastası olan kişilerin bol su tüketip, güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının çok önemli olduğunu belirten Dr.Erdoğmuş, “Yaz aylarını sağlıklı geçirmek için alınacak birçok tedbir vardır. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın. Günde 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin. Ağır ve yağlı yemekler tüketmek yerine az ve sık aralıklarla hafif, lif içeriği yüksek ve serinletici yiyecekler tercih edin. Açık renk, rahat, pamuklu,terletmeyen giysileri tercih edin. Denize, güneşin eğik olduğu sabah ve akşam saatlerinde girmeye dikkat edin. Uzun yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kalbiniz ile ilgili kontrollerinizi yaptırın” diye konuştu.