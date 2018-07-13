Sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda alıyor

Kentte günün ilk saatlerinden itibaren bunaltan sıcak hava, vatandaşların günlük işlerini sürdürmesini de zorlaştırıyor. Gaziantep’te ortalama 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkiliyor.

Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Hüseyin Boz isimli emekli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak, o yüzden parklara, bahçelere koşuyoruz. Ben de buraya gelip serinlemeye ve dinlenmeye çalışıyorum. Sıcaklar nedeniyle bunaldığımız anlar oluyor. Genelde evden pek dışarı çıkılmıyor ama çıkınca da buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. O yüzden parklara bahçelere gelerek yatıp dinleniyoruz. Gaziantep’te her yaz olduğu gibi bu yaz da aşırı sıcaklar var" dedi.

Parklardaki ağaç gölgelerinde çocuklarıyla serinlemeye çalışan diğer vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle bol bol dinlenme ihtiyacı duyduklarını, acil işlerini ise günün daha serin olduğu saatlerde halletmeye çalıştıklarını vurguladı.