Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 09:39

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda alıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de sıcak hava etkili olmaya devam ederken, vatandaşlar soluğu ağaç gölgelerinde, park ve bahçelerde alıyor.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda alıyor

13 Temmuz 2018 09:39


Kentte günün ilk saatlerinden itibaren bunaltan sıcak hava, vatandaşların günlük işlerini sürdürmesini de zorlaştırıyor. Gaziantep’te ortalama 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkiliyor.


Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Hüseyin Boz isimli emekli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak, o yüzden parklara, bahçelere koşuyoruz. Ben de buraya gelip serinlemeye ve dinlenmeye çalışıyorum. Sıcaklar nedeniyle bunaldığımız anlar oluyor. Genelde evden pek dışarı çıkılmıyor ama çıkınca da buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. O yüzden parklara bahçelere gelerek yatıp dinleniyoruz. Gaziantep’te her yaz olduğu gibi bu yaz da aşırı sıcaklar var" dedi.


Parklardaki ağaç gölgelerinde çocuklarıyla serinlemeye çalışan diğer vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle bol bol dinlenme ihtiyacı duyduklarını, acil işlerini ise günün daha serin olduğu saatlerde halletmeye çalıştıklarını vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç