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28 Haziran 2017 15:58

Sıcaklıkta bunalan vatandaşlar parklara akın etti

Gaziantep’te son günlerde artan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için parklara akın etti.

Sıcaklıkta bunalan vatandaşlar parklara akın etti

28 Haziran 2017 15:58


Ramazandan sonra sıcaklıkların aniden artmasıyla termometreler Gaziantep’te 38 dereceyi gösterdi. Son günlerde hava sıcaklıklarının artış göstermesinden dolayı ise vatandaşlar serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan parklara yoğun ilgi gösterdi. Evde serinleme şansları olmayan aileler ise çocuklarını, yiyecek ve içeceklerini alarak park alanlarındaki gölgelerde serinlemeye çalışırken kimi vatandaşlarda çimlere uzanarak serinlemeye çalıştı.


Sıcaktan bunalarak parklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, hava sıcaklıklarının aniden artış gösterdiğini belirterek, evlerinde duramayıp çoluk çocuk aileleriyle birlikte parklara geldiklerini ve gölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.




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