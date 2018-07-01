Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu

Ahırda bulunan hayvanlar yara bile almazken, çatının düştüğü otomobilde ise hiçbir hasar meydana gelmediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar, Mehmet Bilben’e ait olan ve yaklaşık 60 kuzunun bulunduğu ahırın çatısını uçurdu. Rüzgarın yaklaşık 2 metre uzağa fırlattığı çatı nedeniyle ahırdaki hayvanlar telef olmaktan tesadüfen kurtuldu. Yaklaşık 20 metre uzunluktaki çatının üzerine düştüğü otomobilin hiçbir hasar görmediği öğrenildi.

20 kişi çatıyı yerinden sökemez

Çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirten ahır sahibi, rüzgarın çatıyı bir anda kaldırıp ahırın yanındaki boş araziye attığını söyledi. Çatının, 20 kişinin bile yerinden söküp taşıyamayacak kadar ağır olduğunu belirten Mehmet Bilben, ahırdaki hayvanların ise tesadüfen telef olmaktan kurtulduğunu ifade etti. Bölgede günlerdir rüzgar olduğunu kaydeden Bilben, "Bir kaç gündür buralar rüzgarlıydı. Gece saat 22.00 sıralarında, tam uyumak üzere olduğum bir anda büyük bir gürültü koptu. Hemen dışarı çıktım, baktığımda 20 metre uzunluğundaki ahırın çatısının yerinde olmadığını gördüm. Ahırın yanına gittiğimde ise çatının bahçedeki park halindeki otomobilin üzerinde olduğunu fark ettim. Çatının parçaları ahırın içerisine de düşmüş ama kuzular, ahırın bir köşesine sığınmış, üzerine herhangi bir parça düşmemiş. Yaralanan bile olmamış, çok şükür. Çatının üzerine düştüğü otomobilin de hasar görmemiş" dedi

Bilben, bölgede sık sık şiddetli rüzgar olduğunu vurgulayarak, 4 yıl öncede başka bir ahırının çatısının uçtuğunu da kaydetti.